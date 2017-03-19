Вижу в ленте фотографию Антона Борисовича Носика, гостящего в одной непризнанной республике, и подпись к ней:

“Посылаем дружно н… – тех, кто не признал Арцах”.

А потом и у самого Антона Борисовича вижу пояснения:

“Утром еду в Нагорно-Карабахскую Республику, она же древний армянский Арцах.

Есть мнение, что всякий, кто туда въезжает, нарушает территориальную целостность Азербайджана.

Меня это не смущает, потому что само существование Азербайджана в качестве суверенного государственного образования я считаю досадной исторической ошибкой и недоразумением. Вот как не существовало такой страны до 1918 года, так и в последующие эпохи карта мира могла бы прекрасно без неё обойтись. Жаль, что эта счастливая возможность была упущена”.

Предки мои родом из Шуши, ежели что.

Да и Носик Антон Борисович мне симпатичен.

Но как же прекрасно все выходит с либеральной интеллигенцией и международно признанными границами, территориальной целостностью других государств и всем этим хозяйством, – когда нет ни проклятого Путина, ни плохих русских.

Оказывается, все можно.

Оказывается, ну ее, эту целостность, к лешему отправляйтесь, признанные границы.

Оказывается, жизнь разнообразна – и если хорошие люди хотят, то могут и отделиться от кого-нибудь нехорошего, и даже повоевать за свое отделение, а про их противника только и скажут, что он – это недоразумение, и как не было его на карте до 1918 года, так и не надо.

А ведь еще кое-кого не было на карте до 1918 года, но кого? кого?

Жаль, я забыл.

Милые мои, родные мои армяне.

Завидую вам.

Как же вам повезло.