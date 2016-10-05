Друзьям и знакомым, бросившимся собирать деньги на уплату штрафа Носиком.
Ребята, вы офигели!
Во-первых, смешно, когда пылкие полуголодные нищие пытаются заплатить в ресторане за вполне себе состоятельного чувака, который и пожрал в свое удовольствие, и зеркало расколотил, и плюнул в рожи присутствующим.
Во-вторых. Даже не буду говорить о том, скольким сиротам или больным пенсионерам реально помогли бы деньги, которые вы, мои дорогие, намерены отдать тому, кому они и нахер не нужны.
В- третьих, постарайтесь взглянуть на всю эту байду и свое место в ней со стороны.
Нравится? Тогда несите ваши денежки!
Носик
Друзьям и знакомым, бросившимся собирать деньги на уплату штрафа Носиком.
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