Друзьям и знакомым, бросившимся собирать деньги на уплату штрафа Носиком.

Ребята, вы офигели!

Во-первых, смешно, когда пылкие полуголодные нищие пытаются заплатить в ресторане за вполне себе состоятельного чувака, который и пожрал в свое удовольствие, и зеркало расколотил, и плюнул в рожи присутствующим.

Во-вторых. Даже не буду говорить о том, скольким сиротам или больным пенсионерам реально помогли бы деньги, которые вы, мои дорогие, намерены отдать тому, кому они и нахер не нужны.

В- третьих, постарайтесь взглянуть на всю эту байду и свое место в ней со стороны.

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