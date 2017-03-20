Никогда русский обыватель не жил так свободно, как в путинской России.

Экзальтированные люди тыкают иголками в куклу Путина и говорят, что мол он – мерзавец и тиран, растоптал идеалы 90-х, а свобода на баррикадах Белого дома обернулась арестами и преследованиями инакомыслящих.

Но, это всего лишь причудливые искривления памяти.

Личная свобода для обывателя – это возможность жить автономно от начальников, не замечать их существования и лучше вообще о них не думать.

Власть может делать все, что угодно. Имитировать любые выборы, менять герб и гимн, конституцию, гнобить несогласных. Это все не имеет ни малейшего значения для простого человека.

Имеет настоящую ценность только личная свобода. А это совсем про другое…

Личная свобода – это безопасность. Это – возможность накормить, одеть, выучить детей. Личная свобода – это, когда ты можешь каждый год ездить с друзьями на рыбалку в Астрахань, а с семьей – в Египет (хотя бы и раз в жизни). Свобода это – двести сортов колбасы в деревенском магазине и любые книжки. Это – 100 телевизионных каналов, от Малахова до Animal Planet и торговые центры в любом мухосранске.

В 1991 году бывшие советские люди про личную свободу ничего не успели понять. На смену КПСС в Россию пришли Царь-Голод и Царь-Страх с бесчисленными армиями уличных бандитов.

Путин стал для российского обывателя подлинным Освободителем, новым Александром II. Мы получили все, о чем мечтали поколения русских людей. Пушкин мечтал о загранпаспорте, Высоцкий – о подержанном мерседесе. У нас сегодня есть – все.

Так что, Навального нам “продать” без шансов.