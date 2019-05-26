«Джон Уик 3»: Белорусский уикинг

Третья часть похождений Джона Уика не избежала проблемы искусственного создания франшизы – когда на волне успеха первого самодостаточного фильма в дальнейшем из его мифологии начинают выжимать новые соки. В случае с «Джоном Уиком» к концу третьего фильма начинаешь понимать, что это киноприключение разделено на два сюжетных фрагмента: события первого фильма – и затем всё, что за ним последует (в заявления, что франшиза всегда планировалась к существованию, верится очень слабо). Отныне сценаристам нужно менять подход и связывать общим сюжетом все продолжения. Поэтому, если взглянуть с такой точки зрения на фильм с названием «Джон Уик 3» – он не чувствуется обособленным и скорее служит эпизодом высокобюджетного сериала. А эмоции от восприятия сериала целиком и его эпизодов по отдельности могут разительно отличаться.

Иронично, что самый сильный элемент второй части стал самым слабым элементом третьей. «Джон Уик 2» ощутимо выигрывал от расширения вселенной киллеров и объяснения зрителю правил, по которым она функционирует – про триквел этого сказать, увы, нельзя. Сиквел «Джона Уика» искусно обыгрывал сюжетные ходы, делал логичным поступки персонажей и закончился на крайне многообещающем клиффхэнгере. Триквел… не то чтобы полностью сводит на нет концовку предыдущей части, но и не слишком достойно её развивает. На каждый акт «Джона Уика 3» приходится по крайней мере одно придуманное специально для фильма правило, о котором раньше никто из персонажей и не вспоминал, но которое внезапно действует Уику на руку и спасает его от, казалось бы, неизбежного финала – это как-то демотивирует от переживаний за персонажа. Пытаясь сделать свой мир самобытным, фильм весьма сильно перебарщивает с роялями в кустах и добавляет к изначальной характеристике вселенной – «реалистичная» – приставку «сюр». Доходит до того, что Уик оказывается уроженцем Беларуси!

Ключевая фишка франшизы – боёвка – впрочем, не пострадала нисколько. Если и в предыдущих фильмах Уик ощущался машиной для убийств, то сейчас эта машина получила неслабый апгрейд – нельзя не поразиться эффективности и эффектности способов убийства оппонентов, которые Чед Стахельски вкладывает в смертоносные руки Уика в третьем фильме. А теперь и не только его – Холли Берри, играющая небольшую, но значимую роль напарницы Джона, просто блистает на экране, когда берёт оружие и отдаёт команды ликвидации своим верным любимцам-псам. Её экранное время весьма ограничено, но присутствие героини красиво дополняет историю и открывает возможности для потенциального возвращения, которое можно будет только поприветствовать.

Однако именно сейчас Джон Уик обзавёлся вполне себе видимой сюжетной бронёй. И это касается не только вышеупомянутых тузов в его рукавах в виде удобно сочинённых правил кодекса убийц – это касается самих убийц непосредственно. Складывается впечатление, что Уика не так уж и стараются убить! Нет, не поймите неправильно, его хочет видеть мёртвым уже чуть ли не половина земного шара и многие из киллеров собаку съели (прости, Холли) на лишении жизни менее удачливых оппонентов, что нам и успешно показывают, но когда дело доходит до самого Уика – как будто начинается игра в поддавки. Даже с учётом всех навыков Бабы-Яги его противники словно подставляются под удары и дают возможность Джону показаться зрителю во всей красе схватки – но эти схватки не чувствуются честными. Даже не особо внимательный зритель вполне может подметить моменты, в которые Уика было бы крайне просто прикончить, будь злодеи чуть более умны и чуть менее театральны. Это не преуменьшает заслуги постановки боёв, которые очень и очень зрелищны даже для самой франшизы – но, как доказали предыдущие главы истории, Уик способен на многое, даже когда ему не поддаются намеренно и не говорят в лицо, как он крут. И таких ситуаций вполне можно было избежать.

И всё же – несмотря на ощутимые встряски, триквел не сбрасывает франшизу про длинноволосого Ривза с высоты планки качества. Джон Уик пока что ещё ощущается человеком, и за его войной со всем миром пока что ещё хочется наблюдать. Очень хочется надеяться, что сомнения останутся только сомнениями – у следующей части (а она уже официально подтверждена к выходу через два года) есть все шансы достойно переиграть недостатки триквела и избежать участи иждивенских продолжений с тем же Ривзом (да, «Матрицы», кивок адресован вам). Опасно подобравшись к краю, «Джон Уик 3» тем не менее удерживает франшизу в поле достойности внимания зрителя – ожидаем как минимум не худшего результата от следующего фильма. Упущенный локализаторами оригинальный подзаголовок «Пара беллум», как многие знают, на латыни означает «готовься к войне». В контексте фильма он оправдан – почва для «беллума» в четвёртой части подготовлена мастерски.