«Джон Уик 2»: Профессиональная этика

Многолетний каскадёрский опыт, судя по всему, не только закаляет дух, делает физически и психологически устойчивым, но и очевидно поднимает планку адреналина в крови немного выше, чем у людей других профессий. Бывший дублёр и каскадёр Чад Стахелски, похоже, достаточно долго проработал в условиях повышенного адреналина, поэтому для него такое состояние стало нормой. Нормой, которая дала о себе знать в первом «Джоне Уике», режиссёрском дебюте Стахелски, и которая оказалась возведена в квадрат во втором. Чад обещал, что в сиквеле будет в два раза больше драйва, экшена, убийств, крутых сцен и несокрушимого Киану Ривза, и, глядя на «Джона Уика 2» понимаешь, что нет ничего прекраснее, когда режиссёр полноценно выполняет своё обещание.

Как мы помним, в первом фильме у Джона убили собачку и украли его шикарный Форд Мустанг 69 года. За пса он отомстил, поэтому вторая часть начинается с решения автомобильной проблемы. И вся открывающая сцена не просто морально подготавливает к тому, что зрителя ждёт дальше, по количеству экшена она банально превосходит большинство боевиков последних лет целиком. Погоня на автомобиле, перестрелки, минут 8-10 чистейших рукопашных боёв, Джон Уик ломает руки и ноги, его пару раз сбивает автомобиль, он встаёт и делает свой фирменный горизонтальный бросок, используя одновременно техники дзюдо и джиу-джитсу. Да, на бумаге такой фильм положено считать «категорией б», но когда малобюджетный, ни на что не претендующий боевик оказывается намного амбициознее и забойнее большинства продуктов крупных голливудских студий – тут уже разбивка на подобные категории теряет значение. По сути, за последние лет 5-6 у нас вырисовалась одна главная франшиза, которую можно назвать чистокровным боевиком А-класса (хоть и эволюционировавшей когда-то из скромных фильмов о гонках, или для кого-то – деградировавшей). Но в то время как «Форсаж» тонет в пафосе, спецэффектах и океане великолепных «уличных» цитат, Джону Уику хватает парочки пистолетов, винтовки и коллекции остро заточенных ножей, чтобы устроить «Римские каникулы», если бы их снимал Джон Ву.

Если когда на экраны вышёл первый «Джон Уик», вся пресса в унисон начал заявлять, что «это лучший Киану Ривз со времён «Матрицы»». Не буду изобретать велосипед, скажу – здесь Ривз демонстрирует свою лучшую роль со времён «Джона Уика». Кстати о «Матрице», достаточно душевненько прошёл реюнион с Лоренсом Фишбёрном, хоть последнего в картине не там много, однако есть все шансы на его возвращение в триквеле. Киану и Коммон, уже встречавшиеся на съёмках боевика «Короли улиц», устроили в «Джоне Уике 2» самый настоящий «Рейд» в миниатюре. В целом, весь фильм может похвастаться замечательной хореографией боевых сцен, но рукопашное сражение Джона и Кассиана (Коммон) – это просто праздник. Чего только стоит забавная сцена на лестнице, сыгравшая в фильме роль ружья из чеховского произведения. Да и вообще, количество забавных и даже смешных моментов («Скажи честно, ты приехал сюда из-за Папы?») в сиквеле заметно прибавилось. Как и стиля. Причём речь идёт не только о специально сшитых фешенебельных костюмах для Уика/Ривза, но и самом фильме в целом. Начиная с монтажа, когда нам показывают подготовку в Риме и одновременно то, как Джон посещает три заведения (гениальная, кстати, задумка – провести параллель подборки оружия с дегустацией вина), заканчивая неонуаром. Апофеозом этой стилистическиой выдержки картины стали целых две сцены: первая всё в том же Риме – перестрелка в тёмных катакомбах, освещённых лишь только зелёной неоновой подсветкой, а вторая уже в конце – в зеркальном лабиринте.

Если основная задача сиквела – удвоить количество успешных элементов оригинала и органично продвинуть сюжетную линию вперёд, то «Джон Уик 2» справился с поставленной задачей на отлично. Теперь же остаётся надеяться на то, что Стахелски и Ривз с таким же принципом подойдут и к созданию третьей части. И если у них это удастся, то вряд ли кому-то вообще понадобятся другие боевики.