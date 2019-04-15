«Шазам!»: Приёмный ребёнок

Ещё с первого трейлера «Шазам!» ясно дал понять: DC Comics играют по новым правилам. Заводной, яркий и красочный Закари Левай в новой итерации униформы из спандекса своими ужимками и репликами у одних зрителей вызывал здоровый скепсис — ну правда, когда это DC в последний раз могли комедию? –, а другим вселял надежды на свежую струю в потоке однотипных историй о борьбе добра со злом. Итоговый результат где-то посередине: «Шазам!» не спутать с мрачными и агнстными предшественниками под брендом Warner Brothers, но подобно подростку, он стоит на ногах крайне нетвёрдо и всё ещё нуждается в опеке взрослых.

Прежде всего «Шазам!» — это достаточно качественная экранизация первоисточника. Фильм действительно ощущается ожившим комиксом и вполне достоверно передаёт детали, которые и сделали бывшего Капитана Марвела знаменитым. Однако вместе с этим кино унаследовало от исходника наивность и некоторую долю абсурдизма. К образу Шазама во вселенной фильма относятся достаточно серьёзно — чего нельзя сказать про зрительскую позицию. При всём желании воспринимать происходящее на экране со значимостью и глубиной, в то, что этот фильм сосуществует с каменнолицыми Бэтменом и Суперменом в одной вселенной, поверить трудновато.

Создаётся ощущение, что DC как будто не слишком верили в свой комедийный эксперимент — от сочетания разных подач сюжета возникает небольшой конфуз. С одной стороны, «Шазам!» преподносится в основном как комедия и постмодернистская ирония над супергеройским жанром в лучших традициях «Дэдпула», только для более молодой аудитории. С другой — страдает от тех же проблем, что и старается высмеивать: безликие и гиперболизированные антагонисты, чересчур затянутые сцены и соседствующий со стёбом пафос. К тому же «Шазам!» — это вовсе даже и не супергеройское кино, это семейный фильм с героем в плаще в качестве одного из персонажей: развитию семейной драмы и отношениям тут уделили куда больше внимания, чем непосредственно самому геройству. Порой это кажется неоправданно навязанным — когда фильм концентрируется на взаимоотношениях и пренебрегает достойными экшен-сценами, это слишком уж заметно.

«Шазам!» также страдает от типичной проблемы фильмов «не в своём теле» — несоответствие характеру персонажа в периоды «до» и «после». Прозвучит парадоксально, но Закари Ливай, мужчина в полном расцвете сил, изображает четырнадцатилетнего подростка куда лучше, чем это делает сам юноша. Несмотря на все старания и самого Ливая, и его молодого коллеги Эшера Энджела, представить их перформансы в качестве двух воплощений одного героя весьма и весьма непросто — в то время как первый даёт волю своему внутреннему наивному, жизнерадостному и эмоциональному пареньку, второй саркастически отпускает циничные замечания вокруг и ведёт себя крайне замкнуто. В итоге от совместного восприятия молодой и взрослой версии Шазама возникает когнитивный диссонанс.

По иронии с сюжетом фильма, сам «Шазам!» ощущается словно приёмный ребёнок в семье DC Comics — юмор, светлые краски и куча отсылок делают фильм до боли похожим на произведения небезызвестной студии под руководством Кевина Файги. Только вот одного изменения тональности мало для автоматического получения ГОСТа на выходе с конвейера — в плане создания комедий для смеха и души DC Comics ещё предстоит многому поучиться у конкурентов. Тем не менее «Шазам!» — явный шаг вперёд к возрождению уже много лет умирающей, но до сих пор подающей признаки жизни Расширенной Вселенной DC. Усилий Дэвида Сандберга недостаточно для громкого заявления о счастливом будущем мира кинокомиксов от Warner Brothers, но вполне хватает для появления заинтересованных перешёптываний.