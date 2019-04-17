Его всегда было слишком много даже физически.
Он демонстративно тащился с себя, что случается с людьми глубоко рефлексирующими.
Он всегда пахал, как целый завод непрерывного цикла.
Кто-то мог думать, что он меняет точку зрения, а он просто менял угол обзора – свойство художника.
Он мог быть неправ и упираться в своей неправоте.
Он мог обидеть и не попросить прощения и сам мог смертельно обидеться из-за ерунды.
У него в голове работал какой-то невхрененный компьютер еще не изобретенного поколения.
Он восхищал и бесил нас, тех, у которых в голове опилки.
Когда-то я сдуру написал:
Люблю я Быкова! Чеканна
его и поступь и строка!
Но стала блюдом от Демьяна
его Димонова уха.
Сегодня его невхрененный компьютер дал сбой.
И стало очень горько.
Чувак, выкарабкивайся!
Твой завод должен работать!
Тебя должно быть много, потому что без тебя быть не должно!
Быков
Его всегда было слишком много даже физически.
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