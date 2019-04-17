Удивительно, как никому из режиссеров до сих пор не пришла в голову гениальная идея привлечь Быкова на роль Хлестакова! Это был бы феерический Хлестаков, ибо «легкость в мыслях необыкновенная» – врожденное качество Быкова!

Быков тут на днях, облив грязью Кашина, высказался отчасти и на мой счет заодно: «И вот это, кстати, одна из причин того, что Кашин умудряется сохранять добрые отношения практически со всеми людьми, которые встречаются ему на жизненном пути: [Читать...]

Вот прямо сейчас позавидовал гнусно и низко. Быкову. У меня через слово мат-перемат, а он говорит, как пишет, и слово к слову у него прилажено, как штакетины в новом заборе. А еще я ничего не понимаю в этой [Читать...]

Сегодня такой день, что хочется думать про Быкова, и думать что-то хорошее, потому что ему нехорошо. Мы однажды с ним прилетели в Нью-Йорк, – а я как-то расслабился, и почему-то поверил ему, что у нас есть отличная гостиница. [Читать...]

Акунин и Парфенов оказались умнее Быкова – они поняли, у какой черты обязан остановиться человек, позиционирующий себя творческим. Быкову, конечно, при такой массе сложнее погасить инерцию, но,думаю, надо бы, иначе – “Окна РОСТА”. Уровень его писаний – все [Читать...]