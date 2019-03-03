{ 3 марта 2019 }

Божена

Рубрики: [Фейсбук]  

Божена меня продолжает восхищать. Ну, в определенном смысле. Какая витальная сила у женщины. Она захотела быть покойником на этих похоронах – и ей удалось.

Она не только превратила человека из субъекта в “своего мужа”, но теперь уже сама и “умерла”, заставив забыть о том, кто там умер на самом деле.

Теперь пишет, что там, за чертой, “ничего нет”. Намекая прямо, что пережила клиническую смерть, наглотавшись таблеток.

И люди со светлыми лицами всё это покорно проглатывают. Ну, клиническая смерть – дело такое, короткое. Четыре минуты, максимум шесть. Если она головой в снегу лежала, то тогда, конечно… Сомнительно, правда.

Так что обычно с такими штуками происходит проще: или успевают, тогда и нет никакой клинической. Или уже всё. Попасть случайно в короткий промежуток – это кино.

Но Божена фишку рубит. Кто возразит? “Гагарин летал, Бога не видел”. “Божена умирала, с Малашенко не встретилась”.

Превратить в дурацкую пошлую комедию даже самоубийство, типа, “любимого” – надо было постараться.

Печать на ней, не поспоришь. Трикстер в темя поцеловал.

Ольга Туханина


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