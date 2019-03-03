Жорес Алферов ушел из жизни, не вызвав показушных стонов и поношений в соцсетях.
Заполошные плакальщики не зашлись в заклинаниях его родным с мольбами ” Вы только живите!”.
Ни один идиот не вылез с ритуальной пошлятиной “Ушла эпоха”.
Он жил и ушел достойно, не дав порезвиться на своей биографии шакалам из ток-шоу.
Он никому не кумир и никому не враг потому, что слишком огромен для нас, таких микроскопических на его фоне.
Это просто другой масштаб личности
Жорес Алфёров
Жорес Алферов ушел из жизни, не вызвав показушных стонов и поношений в соцсетях.
Оставьте комментарий
|««« Ганапольский
|Божена »»»