Жорес Алфёров

Жорес Алферов ушел из жизни, не вызвав показушных стонов и поношений в соцсетях.

Заполошные плакальщики не зашлись в заклинаниях его родным с мольбами ” Вы только живите!”.

Ни один идиот не вылез с ритуальной пошлятиной “Ушла эпоха”.

Он жил и ушел достойно, не дав порезвиться на своей биографии шакалам из ток-шоу.

Он никому не кумир и никому не враг потому, что слишком огромен для нас, таких микроскопических на его фоне.

Это просто другой масштаб личности