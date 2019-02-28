Научитесь думать о ХОРОШЕМ

ПРОЛОГ

А чего у вас такой удрученный вид?

Я же у вас есть, я же объяснил вам, как устроен мир, рассказал, что он не жесток, он просто безразличен, и так было всегда, и чтобы наладить с ним отношения, нужно слушать ЭРОСА РАМАЦЦОТТИ, ВАЛЕРУ МЕЛАДЗЕ, равняться на КОЛЮ БАСКОВА, смотреть «АМЕРИКАНСКУЮ СЕМЕЙКУ» и читать только мой ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «КУЛЬМИНАЦИЯ КУШАНАШВИЛИ».

Все беды мира, широко говоря, от незнания классики.

Набоков сказал, что, когда мы тянемся за плодами искусства, мы встаем на цыпочки и превосходим свой природный рост.

А я тянулся за оными плодами даже в годы бескормицы, понимая, что они спасут меня, сделав сильнее.

А теперь послушайте «САSТ IN SТЕЕL» «А-НА» и приступайте к чтению.

Чтобы по прочтении, вдохновившись, начать тянуться за означенными плодами.

СЕРИАЛЫ

«МАНХЭТТЕН».

Радикальное переосмысление диспозиции «физики-лирики» с явным креном в сторону физики. Причем атомной физики.

Ученых, каждый из которых устроен, как вы понимаете, очень затейливо, а главные из них всю дорогу мечутся с удрученным видом, собрали в пустыне, чтобы они изобрели супротив окаянного Гитлера атомную бомбу.

Снято очень правдоподобно, крепкие актерские работы.

Мелодраматизма — самая малость, метафористики, тем паче густой, и в помине нет.

Все просто до сложного: мир в беде, мир надо спасать.

Но некоторых спасителей для начала надо бы от самих себя спасти, дабы опосля нам самим от таких не пришлось бы спасаться.

«ОЧЕНЬ АНГЛИЙСКИЙ СКАНДАЛ».

Эриниям и эвменидам, влюбленным в ХЬЮ ГРАНТА после ромкомов, надо быть готовыми к тому, что Грант играет совершенного урода и непроходимого ублюдка.

Мини-сериал (три серии по часу) про гей-скандал, в котором были замешаны скользкий, как вазелин, которым он прямо в кадре пользуется, высокопоставленный политдеятель (его играет Грант) и амбивалентный юноша-конюх, которого играет аутентичный гомосексуалист БЕН УИШОУ.

Это даже не Англия Чарльза Диккенса, это беспросветный, пропитанный смердящим лицемерием элизиум.

Политик растлевает амбивалентного, картинного, жеманного парубка, а когда отношения заканчиваются, и юноша просит карту страховки, туз сначала проявляет повышенный эретизм, а после впадает в неописуемую ярость и требует от нелепых сподвижников, чтобы они убили юного охальника.

Тут-то начинаются братья Коэны с их фирменным адом-рукотворным.

Страшно смешно, страшно и смешно.

«ГОЛИАФ».

БИЛЛИ БОБ ТОРНТОН — очень, очень своеобразный актер, но этот сериал очень совпадает с его раздражающей вальяжностью.

Правда, во втором сезоне с его персонажем, адвокатом-забулдыгой, вдруг начинает спать будущий мэр. С чего бы такая ничего себе леди втюрилась в эту шляпу?!

За ним охотятся самые мерзкие инфернальные силы, а они с будущим мэром Лос-Анджелеса без охраны милуются в МОТЕЛЕ.

Но в целом занятное зрелище.

«БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК И БЕЛЫЙ».

Британские сериалы я люблю, они качественные, но КРИС О’ДАУД, как и Торнтон, слегка похож на фонарный столб, а женские персонажи — немного чересчур биатлонистки, играют с невозможным, непереносимым надрывом.

Но глубинный трагизм адюльтера авторы передать смогли.

«МОСТ», «УБИВАЯ ЕВУ», «БАЗА БЕРЛИН».

Это все прехорошие сериалы, планируя смотреть которые, нужно отвлечься от всего.

Кроме всего прочего, надо держать в уме, что то, что я рекомендую, категорически возбраняется смотреть, читать и слушать филистерам (ладно, сэкономлю ваше время: ханжам).

Повторяю: «Убивая Еву» надо смотреть хотя бы ради того, чтобы увидеть, как девка, играющая убийцу, умеет осклабиться, пугающе и завлекательно разом.

Из всех свежих сериалов только у «Убивая Еву», так сказать, крикливая форма изложения.

“База «Берлин» требует привыкания, это шпионский триллер, ничуть не менее представительный на свой лад.

А «Мост» — уже классика, как мой перл «Хороший план сегодня лучше, чем гениальный план завтра».

«ТРОФЕИ ВАВИЛОНА» и «МИСТЕР МЕРСЕДЕС».

УИЛЛ ФАРРЕЛЛ всегда гомерически смешон, даже когда просто антимонии разводит.

«ТВ» — это очень смешная, в высшей степени остроумная пародия на «мыльные оперы».

Фаррелл — корифей жанра, он даже актеров грамотно подбирает.

Шесть серий неподдельного веселья, за что создателям — крупная благодарность.

«ММ» — экранизация старины Кинга.

Лично мне не очень везет с экранизациями шедевров старика: конгениальных нет.

Но этот сериал смотреть стоит.

Здесь блистает БРЭНДОН ГЛИСОН, а эта глыба любой эфемерный синопсис спасет, дай ему Бог здоровья.

Когда он в кадре, все рассуждения об актерском мастерстве становятся очень конкретными.

Страшная история про маньяка; смотреть надобно.

ФИЛЬМ

«ПЛЕНКИ АНДЕРСОНА».

ШОН КОННЕРИ есть Шон Коннери, глыба, любуясь которой начинаешь понимать, как должен быть устроен мир.

Фильм старый, но шикарный.

Коннери блестяще играет медвежатника, отсидевшего срок, лоснящегося от самоуверенности, и уже в первый день на воле затеявшего последний грабеж, призванный обеспечить безбедную старость.

Ведет он при этом себя так, будто все беды мира, широко говоря, от того, что людишки не считаются с ним.

Почти идеально подготовленный деликт срывает юный охальник, обнаруженный в одной из квартир прикованным к постели.

Персоналию Коннери подвел воровской кодекс чести.

МУЗЫКА

SТING & SНАGGY, «44/876».

Можете считать меня извергом рода христианского, но Стинга я никогда не привечал, не трогает меня этот его пресловутый проникновенный голос.

Но не признавать его виртуозность я тоже не могу, это было бы слишком.

Вот если бы этот альбом был экспериментальным, я бы его даже слушать не стал, но ведь мошенник Шэгги — ямаец, и это все объясняет.

Когда слушаешь рэгги, даже будучи полумертвым, расправляешь плечи.

Вот в чем силен старик Стинг, вот его епархия.

«ЛЮБОВЬ МЕНЯЕТ ВСЕ» — поет и впрямь проникновенно Стинг, и так проникновенно могут петь только истые подвижники любви.

Эти двое полны силы и огня, слышно, как они любят то, что делают; доподлинные акулы вкусной, гармоничной мелодики.

ТЕGАN + SАRА”. «LOVЕ YОU ТО DЕАТН».

Я так понимаю, речь идет о близняшках, довольно хорошеньких, чьи родители развелись, когда им было пять, одна из них обожает до сих группу «АСЕ ОF ВАSЕ», а их самих очень любит ТЭЙЛОР СВИФТ, а уж если вот эта мартышка что-то любит, значит, это стопроцентное дерьмо.

Ан, некоторые песни ничего себе, но это не такой уровень, чтобы можно было сказать: «достигается упражнением». И не такой, чтобы о дуэте писал американский «RОLLING SТОNЕ».

Это довольно парадная, довольно нарядная поп-музыка, рассказывающая о девчонках, переживающих любой намек на интим, на лирику как катастрофу, как тектонический разлом, для которых, когда они любят, когда они влюблены, шум цивилизации суть белый шум, не более.

Безысходность и фатальность — не про лихих курочек, к тому же претендующих на содержательность.

ЖАНЕЛЬ МОНЭ. «DIRТY СОМРUТЕR».

В титульной композиции девахи, доселе мне неведомой, звучит голос БРАЙАНА УИЛСОНА из ТНЕ ВЕАСН ВОYS.

Голос легенды.

Ничего себе.

Уже довольно, чтобы альбом не вышел завалященьким.

Голос тоже ничего себе, «буколический».

Да и далее барышня не желает понижать планку: в коллаборационистах здесь — ЗОЕ КРАВЕЦ И ФАРРЕЛЛ УИЛЬЯМС.

Монэ никого не фраппирует; это эмоциональный, по-здоровому наглый альбом о том, как девочка хочет жить «крэйзи классик» жизнью.

«ТАКЕ А ВYТЕ» — очень высокий класс, где явлена учтивость к самым сакральным традициям стратосферной поп-музыки.

Ее сравнивают с Бруно Марсом, но тут больше Кайли Миноуг с прихватами Мадонны.

Где-то с середины альбома — куда ж без этого — начинает часто звучать слово «ПУССИ».

Я говорил, что альбом — автопортрет?

БОБ СИГЕР. «RIDЕ ОUТ».

Уму непостижимо: детройтскому старичку примерно столько же лет, сколько египетским пирамидам, он был свидетелем восстания Спартака, а послушайте: огня столько же, сколько в моих шоу на канале ТВ ЦЕНТР.

Поразительная неспешность, граничащая с атараксией: два альбома за двадцать лет!!!

Он сам себя называет интровертом, но послушайте “ТНЕ DЕVIL’S RIGНТ НАND” — это ж эпический рассказ о том, как онтогенез повторяет филогенез.

Не говоря уж о «САLIFОRNIА SТАRS»: небесная гармония без всяких транквилизаторов.

Это под его песнь только что не нагишом плясал Том Круз в «Рискованном бизнесе».

Как и я, обожает Лиама Нисона.

Плюет на общепринятые конвенции и записывает песню об изменениях климата.

Лично у меня так: когда я думаю о возрасте, я вспоминаю про Боба Сигера — и тогда страх уходит.

КНИГА

«НЕ УМИРАЙ ПРЕЖДЕ СМЕРТИ». «ЯГОДНЫЕ МЕСТА».

Искусствовед Ирина Антонова считает, что “главная задача человека — не угробить себя”.

В те баснословные времена, когда я еще бил копытом при звуках походного горна (вы эту фазу называете «становлением»), Евтушенко был очень важен для меня.

Можно спорить, какой он прозаик, но мне он помог разобраться с моим эгоцентрическим самоощущением.

ЭПИЛОГ

Некий Мышлаевский в «Белой гвардии» изрек: «Достигается упражнением».

Правду сказать, он это изрек в ответ на комплимент насчет ловкого умения выпивать, я же придал реплике программное измерение.

По всему вероятию, этот год будет одним из самых многотрудных, но и самых успешных.

Не слушайте идиотов, они все всегда и везде одного племени, раздуйте кадило, проживайте каждое мгновение, смакуя это мгновение.

Будьте продувными, держитесь протобестии по имени ОТАРИК ВЕЛИЧАЙШИЙ И ТИТАНИЧЕСКИЙ, который в преддверии 449-ти лет умудрился, изловчился превратить идею счастливой жизни не в фетиш, но в реальность, где нет места скаредности и боязни, а только открытость и бестрепетность.

Вершинного настроения можно добиться по-разному.

Можно посмотреть кино с Энди Гарсиа и Кевином Костнером, можно почитать напыщенные стихи Валерия Брюсова, можно послушать ранних «N SYNС» и даже потанцевать под них, а можно увлечься Бердяевым и Ницше, но эти двое навряд вас осчастливят.

Но даже не в этом дело.

Все перечисленное — потом, сначала научитесь думать о ХОРОШЕМ.

Положительно удостоверяю: это работает.

Особенно если думать обо мне.