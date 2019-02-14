Виктор Дорин обнажит свою душу

Виктор Дорин. Певец, композитор, гитарист, обладатель Премии SMG -AWARDS в номинации “Шансон года”. Обладатель Реальной Премии Телеканала Music BOX в номинации «Лучший шансон» представил релиз новой песни «Я вижу сердцем» на всех цифровых площадках страны.

Такие песни появляются крайне редко. Они настолько личные, что оголять в них до конца свою душу – мало кто способен.

«Эта песня не должна была стать моей. Мне её показал мой друг, автор многих моих песен Константин Губин, с целью узнать мнение и услышать критику, если она возникнет с моей стороны. Профессиональное чутье его не обманывало, там было над чем поработать. Но припев и главная фраза песни: «Я вижу сердцем», — меня зацепили сразу. Почему? Да потому что человечество, за исключением маленьких детей, разучилось слушать своё сердце, разучилось видеть и принимать решения не глазами или разумом, а сердцем. Я сразу вспомнил, что все яркие и важные события в моей жизни произошли исключительно по велению сердца. Всё, что есть хорошего в моём жизненном багаже: семья, любимая работа, настоящие друзья — это всё заслуга сердца! Глазами мы видим только внешнюю красоту. Внешняя красота — это далеко не всё. Наше сердце способно видеть гораздо глубже и правильнее. Я счастлив, что в моем творческом багаже появилась эта песня. И если слушатели разделят со мной эту радость, я буду счастлив втройне», — рассказал Виктор Дорин.

Подробная информация и организация концертов на официальном сайте.

Ссылки на стримминг:

ЯндексМузыка

iTunes



