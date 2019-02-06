«Артель Роса» — «Живые песни с длинными именами» ***

2018, «Артель Роса»

Группу «Артель Роса», летом 2018 года выпустившую дебютный альбом «Счастливые люди», создали саунд-продюсеры Григорий и Александр Лапенковы и режиссёр Ровшан Вахидов. До этого у братьев был ансамбль «Бабье лето» и сотрудничество со многими поп-звёздами. Солистками «Росы» стали выпускницы кафедры народного пения московского института культуры, однако команда не зацикливается ни на фольклоре, ни на стилизации под него. Участники проекта предпочитают называть «Артель Роса» вокально-инструментальным ансамблем. Термин ВИА прочно ассоциируется с официозной поп-музыкой 70-х, однако «Артель», судя по всему, придерживается более широкой трактовки: вокально-инструментальный — это ансамбль, в котором поют и играют на инструментах. Главное тут — что «Артель Роса» не желает привязываться к определённой стилистике, в чём можно легко убедиться при знакомстве с новым мини-альбомом.

В «Живых песнях с длинными именами» действительно собраны композиции с весьма многословными заголовками: «Бродит по земле любовь», «Здравствуй, миленький дружок» и «Ой да воротись, дружок Вася». Песен три, а треков на диске шесть: «Артель Роса» включила в издание также инструментальные версии тех же композиций. Эта практика не слишком характерна для поп-музыки или фолка, зато широко распространена в русском шансоне: минусовки и караоке-версии пользуются спросом у любителей жанра, и исполнители стараются этот спрос удовлетворять. К шансону музыка «Артели» имеет, честно говоря, довольно мало отношения, но здесь они воспользовались не творческими идеями, а ноу-хау по промоушну. Сработает или нет на повышение популярности релиза, бог весть.

У меня есть предположение, зачем вообще группа выпустила маленький альбом практически через полгода после большого. Мне кажется, это связано с появлением песни «Бродит по земле любовь»: новинка так понравилась музыкантам и, видимо, тем, кому они дали её послушать, что захотелось скорее её издать. Композиция действительно очень симпатичная, при грамотной раскрутке она может попасть в какие-то чарты, а главное — полюбиться народу. И она на этом макси-сингле наиболее далека от фолк-жанра — разве что женские вокальные партии слегка намекают на народное пение. По сути же это эстрадный хит.

Получается, что остальные два номера — своеобразная нагрузка. Правда, заодно она показывает другие интересы группы «Артель Роса». Но тут даже по названиям песен «Здравствуй, миленький дружок» и «Ой да воротись, дружок Вася» можно понять, что эти интересы всё-таки крутятся вокруг фольклора, причём первый «Дружок» ближе к поп-фолку, а второй намекает на этнику, точнее, на то, что девушки могут и аутентичные древние плачи исполнять, если возникнет такая необходимость. Ну допустим. Только непонятно, кому могут понадобиться народнические таланты «Артели», если публика действительно распробует «Бродит по земле любовь».

Алексей МАЖАЕВ.