«Завод»: Идейные борцы за справедливость

Нет ни одного другого режиссёра на постсоветском пространстве, обладающего столь огромной зрительской любовью, какая есть у Юрия Быкова. Каждый новый его фильм моментально становится предметом народного достояния, потому что они в той или иной степени всегда о наболевшем. О том, что принято умалчивать высшими чинами, не публиковать в газетных передовицах да и попросту боязно кричать во всеуслышание. Это в первую очередь коррупция, процветающая в органах власти от столицы до далёких регионов; криминал, унаследованный от непростой жизни страны в период девяностых; деморализация современного российского общества, плодящая беззаконие и пренебрежение человеческими правами.

Картины Быкова лишены художественной изобретательности, изысканности, сложных сценарных конструкций, они предельно просты и, что самое главное, максимально честны со зрителем. Исходя из этой особенности своего творчества, Юрий Быков по праву считается одним из главных зрительских режиссёров в отечественном кинематографе. Можно примириться с заклятым врагом, обсудив «правдивость» «Майора», или же завязать душевный разговор с незнакомцем, обсудив «жизненность» «Дурака». И, несмотря на то, что новый проект режиссёра отходит в сторону ярко выраженного жанрового кино, его «Завод» бьёт всё по тем же болевым точкам чудища-левиафана, именуемым на бумагах правовым государством. Правда, удары уже не столь болезненны, а сам бой теперь выглядит скорее утомляющим повторением пройденного, но только в ночи и под проливным дождём.

«Завод» исповедует всё ту же философию Юрия Быкова, которую он проповедует в каждом своём полнометражном творении, начиная с бадди-триллера «Жить»: отчаянные времена требуют отчаянных мер. В этом неблагодарном мире, чтобы жить, нужно бороться, нужно противостоять системе, возведённой криминальными авторитетами нашей страны. Именно такой идейный толчок побуждает главного героя фильма, бывшего спецназовца, ныне простого рабочего по кличке «Седой» (Денис Шведов), к отчаянным мерам. Он вместе с десятками других недовольных скорым закрытием завода и лишением своих рабочих мест, а также многомесячными задержками зарплат, угрожают начальнику, олигарху Калугину (Андрей Смоляков), бунтами. Но одно дело — пустые угрозы, «Седой» же из тех людей, что привыкли к действию. И вот, собрав небольшую бригаду «идейных борцов за справедливость», имея лишь туманные очертания плана, «Седой» и ещё несколько отчаянных рабочих похищают олигарха и требуют за него выкуп. Однако охрана Калугина во главе с оперативником по прозвищу «Туман» (Владислав Абашин) не намерена стоять в стороне и молча выполнять указания похитителей.

«Завод» позиционируется как чистый боевик («боевик со смыслом», добавляет сам режиссёр), но при всей своей жанровой определённости боевиком первого класса фильм никак не назовёшь. Всё происходящее на экране напоминает скорее телевизионную постановку из начала нулевых, в которой рабочие, руководствуясь необдуманным планом, похищают условного плохиша, «разворовывающего страну», и отстреливаются от бандитов. Другими словами, люди из народа против криминала, двум главным представителям которого Быков пытается придать человеческое лицо (один якобы делал всё, чтобы выжить, а у второго в мыслях умирающая от рака жена). И ведь главная мысль «Завода» могла бы выстрелить на поражение, если бы, во-первых, не была бы уже затронута и в «Майоре», и в «Дураке», а во-вторых, не ограничивалась формой боевика из 90-х про и для россиян, которых эти же самые девяностые изрядно потрепали.

Мы буквально наблюдаем за галереей истерзанных душ сразу после того, как «Седой» впервые озвучивает свой план о похищении. Сначала собравшиеся в раздевалке мужики открещиваются от этой затеи, но затем Быков поражает нелепо драматической серией сцен, где каждый из героев надламывается под тяжестью привлекательности задумки «Седого» в домашней обстановке тотального отчаяния: один несчастлив в кругу семьи, другой печально слушает, как его сосед громко занимается сексом с его бывшей женой за стенкой, третий делает укол больной матери и так далее. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. И хоть настоящие планы, что «Седого», что «Тумана», нам изначально не известны, вскоре выясняется, что задумал главный герой — а именно привлечь к этому событию местную прессу, чтобы та могла записать признание олигарха о воровстве, отмывании денег и коррупции, а затем показать этот репортаж по телевидению. Но всё это вызывает лишь недоумение и один конкретный вопрос: и что дальше? Что дальше, господин режиссёр, он же сценарист? Какой-то региональный начальник завода не выплачивает зарплаты и отмывает деньги — разве это новость? В 2019-м такой репортаж уже не просто не побудит ни к какой реакции, на него даже внимания не обратят.

Юрий Быков называет свой фильм «попыткой выдохнуть» ― он устал от безысходности и свой четвёртый полнометражный проект считает самым позитивным в карьере. Утверждение, конечно, спорное, ибо толика надежды в «Заводе» проскальзывает лишь в финале, который с зеркальной точностью отражает финал «Жить». Есть и ещё одна любопытная точка соприкосновения этих двух картин — а именно герой Дениса Шведова. Денис, безусловно, главная звезда фильма, но финал его героя в «Жить» и предыстория «Седого» создают странное пространство для различных теорий. Например, что Андрей из дебюта Быкова — это и есть «Седой». Посудите сами: в финале «Жить» мы слышим выстрел, но не видим результат (хотя, конечно, догадываемся об исходе), но что если эти догадки неверны? Пуля угодила в глаз (у «Седого» там как раз огромный шрам), крови и потери сознания оказалось достаточно, чтобы бандиты сочли его мёртвым, после чего выживший Андрей устраивается на завод, никто о его прошлом особо не расспрашивает (впрочем прошлое героя «Жить» нам тоже не ясно, отчего служба в спецназе и криминальные дела в данном случае могут быть синонимы). А так сходство налицо — та же манера говорить, те же жесты и те же жизненные принципы. Говорит ли это о том, что фильмы Юрия Быкова начинают слишком очевидно зацикливаться на одном и том же или же о рождении новой кинематографической вселенной, уже каждый решит для себя.

«Завод» ― самый жанровый фильм Юрия Быкова. Твердолобый, задушевный, плакатный боевик, который не стесняется разговаривать со зрителем лозунгами пролетарского прошлого. Прямолинейно мужское кино, в котором женских персонажей не хватает так же остро, как и свежести самой задумке. Пора бы уже перестать Быкову гнаться за Балабановым в попытке найти ответ на извечный для российского околосоциального кинематографа вопрос: в чём же на самом деле сила, брат?