Бокс-Офис США: Лего не спасло прокат

Стали известны результаты кассовых сборов в кинотеатрах США за уикенд с 8 по 10 февраля 2018 года. По данным Box Office Mojo, четыре новинки попали в десятку лидеров.

Прошедший уикенд оказался в США не особенно успешным из-за слабого старта «Лего Фильма 2». Остальные новинки дебютировали вполне в рамках ожиданий, но общую ситуацию не исправили.

«Лего Фильм 2» занял первое место по итогам проката, собрав 34,4 млн долларов вместо ожидаемых 50–55 млн. Так, стартовая касса первого фильма составляла 69 млн, а спин-оффа «Лего Фильм: Бэтмен» — 53 млн. Следующий спин-офф «Лего Фильм: Ниндзяго» в прокате показал себя уже не очень хорошо — касса в первый уикенд составила 20,4 млн, а по итогам проката — 59,3 млн (меньше, чем сборы первого фильма за стартовую неделю). Предположительно, провал последней части франшизы и оттолкнул зрителей от нового мультфильма.

Тем не менее, критики оценили сиквел высоко. Так, согласно порталу Rotten Tomatoes, на мультфильм оставили 85% положительных рецензий. Для сравнения, на первую часть было оставлено 95%, а на спин офф про Бэтмена — 90%. Зрители, посетившие кинотеатры в этом уикенд, согласно опросу CinemaScore, присудили высокий средний балл «А-» — аналогичная оценка была и у картины «Лего Фильм: Бэтмен». Сиквел, однако же, оказался больше нацелен на мужчин — их среди зрителей было 57%. Это самое большое гендерное расхождение во всей франшизе.

В международном прокате мультфильм собрал 18,1 млн долларов в 63 странах. Результат печальный, учитывая, что первый «Лего Фильм» собрал за первый уикенд 18,4 млн всего в 30 странах. Лучший результат картина показала в Великобритании (5,3 млн долларов), следом идут Россия (1,7 млн), Польша (1,3 млн), Германия (1,1 млн), Испания (30 тыс. долларов), Бразилия (707 тыс.), Нидерланды (622 тыс.) и Южная Корея (500 тыс.).

«Чего хотят мужчины» от Paramount стартовал со второй строчки, собрав 19 млн долларов. Комедия удостоилась 47% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Тем не менее, своего зрителя она нашла — согласно опросу CinemaScore, аудитория кинотеатров присудила фильму такой же балл «А-», что и сиквелу «Лего Фильма». Учитывая стартовые показатели, «Чего хотят мужчины», по всей видимости, пойдут по следам «Вечерней школы» и закончат прокат на уровне 70 млн долларов.

Триллер «Снегоуборщик» дебютировал с третьей строчки, собрав 10,8 млн долларов. Аудитория ленты с Лиамом Нисоном в главной роли оказалась на 58% мужской и на 79% — старше 25 лет. От зрителей, согласно опросу CinemaScore, фильм удостоился отметки «В-, от критиков, согласно порталу Rotten Tomatoes, — 76% положительных рецензий.

Учитывая, что примерно с таким же результатом в начале прошлого года стартовал «Пассажир» с тем же Нисоном в главной роли, скорее всего, «Снегоуборщик» закончит прокат на уровне тех же 35–40 млн долларов.

«1+1: Голливудская история» продолжает показывать отличные результаты — фильм сократил кассу всего на 17%. Общие результаты за пять недель проката составляют уже 58,8 млн долларов.

«Стекло» замыкает пятерку. Один из самых неоднозначных фильмов Шьямалана сократил на четвертой неделе проката кассу на 33%. Его общие сборы составили 98,5 млн долларов.

Фильм ужасов «Омен: Перерождение» стартовал с шестой строчки. Он собрал 6 млн долларов. Его встретили довольно низкими отзывами — 47% на Rotten Tomatoes и средний балл «С+» от зрителей, по данным CinemaScore.

В первой десятке осталась «Зеленая книга» — один из номинантов на премию «Оскар». Фильм собрал еще 3,6 млн долларов за уикенд и 61,5 млн — за все время проката. Международный прокат принес фильму еще 44,6 млн.

Павел СОЛОМАТИН.