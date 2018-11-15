«Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда»: Глаза саламандры

Воодушевившись успехом первого фильма, создатели франшизы «Фантастические твари» моментально замахнулись уже не на три картины, как планировалось, а на целых пять. Два года назад у них получилось собрать редкую выигрышную карточную комбинацию, козырем в которой оказался элемент ностальгии — зрители, многие даже сами того не подозревая, крайне соскучились по волшебному миру «Гарри Поттера». Остальными четырьмя картами стали увлекательное семейное приключение, интересные и очень привлекательные новые герои, за отношениями которых было приятно наблюдать, творческий тандем Йейтс-Роулинг и, конечно же, сами фантастические твари, отличавшиеся разнообразием и широким полётом фантазии их создателей. Но успех порой ослепляет, не позволяя даже самым опытным людям разглядеть, что на этот раз что-то могло пойти не так, как в итоге и случилось «Преступлениями Грин-де-Вальда».

Главная проблема сиквела в том, что он суетится, мельтешит на месте, делая то робкий шаг вперёд, то назад, а то и вовсе далеко не в самую правильную сторону. Задача оригинала была вернуть зрителей в полюбившийся мир магии и волшебства, а также привлечь весомую долю новой аудитории, отрезанную от мира «мальчика, который выжил». Для этого была придумана увлекательная история с элементами детектива, в развитии которой параллельно раскрывались и новые герои, в том числе посредством взаимодействия друг с другом. В «Преступлениях Грин-де-Вальда» никакого приключения и вовсе нет, как в принципе и причин полагать, что вторая глава в данном случае является не больше чем связующим мостиком для последующего фильма. Мало того, что сиквел совсем не ощущается отдельной историей, вся его интрига умещается в двух сюжетных ветках: выяснение того, кем на самом деле является Криденс (персонаж Эзры Миллера), и привлечение Грин-де-Вальдом (Джонни Депп) большего числа последователей.

При всём при этом Ньют Скамандер (Эдди Рэдмейн) до сих пор остаётся главным героем «Фантастических тварей», но сюжетный вес его персонажа неожиданно сократился до номинального присутствия. Мы лишь наблюдаем за его отношениями с братом Тесеусом (Каллум Тёрнер), с любовью юности, а ныне невестой брата Литой (Зои Кравиц), ну и за утомительными попытками объясниться перед Тиной (Кэтрин Уотерстон), с которой Роулинг зачем-то решила его поссорить между событиями первой и второй части. Но ни одна из этих веток особого влияния на глобальное движение сюжета не несёт. Вместо этого всё внимание зациклено на персонаже Миллера, который мало того, что больше всех раздражал в первой части, так и продолжает крайне неприятно тянуть на протяжении всего фильма одну и ту же эмоцию вселенской обиды (хотя актёр же очень талантливый, непонятно, почему ему доверяют такого скучного героя).

Несмотря на то, что экранное время Джонни Деппа возросло и его персонаж явно один из лучших в сиквеле (хотя фамилия Деппа и определение «один из лучших» в последнее время стали антонимами), линия о том, как могущественный маг собирает приспешников, разочаровывает своей вторичностью, ибо мы всё это проходили с Волан-де-Мортом. Даже их посиделки в комнате с обсуждениями дальнейших планов зеркально отражают собрания Тёмного Лорда из «Принца-полукровки» и «Даров смерти». Более того, сам подзаголовок «Преступления Грин-де-Вальда» совершенно себя не оправдывает, ибо в этом фильме Грин-де-Вальд, кроме побега в начальной сцене, ни одного преступления-то и не совершает. Здесь не говорится о его деяниях в прошлом и не совсем ясно, что он конкретно сделает в будущем, хотя в конце мы видим яркий флэшфорвард, состоящий из эпизодов грядущего.

Приятным сюрпризом картины стал Джуд Лоу в образе относительно молодого, но чертовски обаятельного Альбуса Дамблдора. Несмотря на небольшое количество экранного времени, именно его персонаж оставляет самое тёплое впечатление (конечно же, после всё такого же весёлого и искреннего Якоба (Дэн Фоглер)). Собственно по его заданию-просьбе Ньют отправляется во Францию с миссией поимки Грин-де-Вальда. Сам Дамблдор по непонятной причине не может этого сделать (становится ясно к финалу, почему конкретно), а Ньюту он доверяет ещё с тех времён, когда вёл у того уроки в Хогвартсе. Мимолётные возвращения в Хогвартс безусловно вызовут тёплые улыбки зрителей, чьё сердце застучит быстрее при первых нотках той самой мелодии Джона Уильямса в современной обработке композитора «Тварей» Джеймса Ньютона Ховарда.

В одной из хогвартских сцен перед нами раскрывается нелёгкая судьба новой героини по имени Лита, но она не единственная героиня фильма, у которой личная история потянет на отдельное кино. Кроме её прошлого здесь ещё отношения с будущим мужем, связь с Криденсем, появление странного сенегальца, который является последним представителем какого-то там рода и хочет кому-то отомстить, здесь и появление Николаса Фламеля (Бронтис Ходоровски), у которого своя любопытная предыстория за плечами. Другие второстепенные линии сюжета затрагивают прошлое Грин-де-Вальда и Дамблдора, былые отношения Ньюта и Литы, нынешние отношения Ньюта и Тины, Якоба и Куинни (Элисон Судол), ещё и Криденса с Нагайной (Клаудия Ким). И всё это перемешивается, накладывается друг на друга, ни одна из этих линий в итоге не раскрывается должным образом, образуя перед нами клубок из сюжетных разветвлений, распутывать который нет никакого ни интереса, ни желания.

И ведь самое обидное, что всё то построенное основание взаимоотношений полюбившейся чётверки героев первой части, здесь рушится и трещит по швам. От химии между Якобом и Куинни, Ньютом и Тиной не осталось и следа. Отношения последних упираются в тянущуюся через весь фильм шутку про «глаза саламандры», а из Куинни сделали какую-то совсем глупую, банальную героиню, списав её в угоду необязательному твисту. К слову о твистах, чтобы их оправдать Роулинг решила не только «облегчить» судьбы некоторых героев предсказуемыми поворотами сюжета, но и переписать свой же канон (имеется в виду серия книг о Гарри Поттере). Мало того, что в истории внезапно появилась Минерва МакГонагалл уже в должности преподавателя Хогвартса на момент событий второго фильма (это 1937 год), так она ещё работала там и во флэшбэках, где юные Лита и Ньют только начинали своё обучение в школе магии и волшебства. Но это ещё ладно, а вот финальное «открытие», на котором закончились «Преступления Грин-де-Вальда» ничего кроме недоумения не вызывает — осталось лишь подождать, что этот счёт скажут фанаты.

Ну и наконец, что, наверное, печальнее всего признавать: вторые «Фантастические твари» полностью растеряли весь шарм семейного кино, которым славился оригинал. Фильм преступно мрачный, тёмный, изобилует холодными, серыми тонами. В нём полно давящих громких звуков, внезапных появлений или резких движений. Новые твари преимущественно показаны слишком страшными для детской аудитории, отпугивающими, опять же громкими и резкими. То огромная змея внезапно нападёт на зрителя «с экрана», то кто-то из стены выпрыгнет, а то и вовсе на героев натравят каких-то жутких котов под командованием не менее жуткой бабушки-архивариуса. Все заклинания и любое колдовство показано как-то враждебно и яростно — чего только стоит сцена с Криденсом, разрушившим в щепки дом, или мракоборцами, которые тут же готовы убить любого человека, хотя вроде как есть десятки менее радикальных заклинаний, особенно когда речь идёт о защитниках правопорядка.

А вообще, вот эта сцена ближе к финалу, когда, не сочтите за спойлер, один из мракоборцев убивает ни в чём неповинную девушку-подростка, потянувшуюся якобы за палочкой, ничего вам не напоминает? Это же прямая аллюзия на убийство американскими белыми копами-расистами чёрнокожих подростков в целях якобы самозащиты (эта тема болезненно остра в Америке сейчас, особенно после событий в Шарлотсвилле). И если вы тоже это увидели, не спешите отбрасывать эту мысль в сторону. Джоан Роулинг, похоже, уже не совсем представляя, в какую сторону можно двинуть сюжет, чтобы его хоть как-нибудь освежить, решила напичкать фильм всевозможными социальными подтекстами. Здесь проскальзывают темы и сексуальных меньшинств (отчего фраза Дамблдора о Грин-де-Вальде «мы были больше, чем братья» заиграла новыми красками), и межрасовых браков (линия Якоба и Куинни), и притеснений на расовой почве (линия с сенегальцем). Да и сам Грин-де-Вальд, оказывается, не за превосходство арийской…простите, магической расы, он здесь вроде местного Магнетто — хочет спасти людей, то есть маглов, от самих себя, привнести в мир справедливость, любовь и равенство. Хотя многие сравнят его и с Гитлером, и даже с Трампом. И ведь глядя на всё это, ещё больше осознаёшь, насколько же было здорово раньше — без всяких этих двойных доньев, задних мыслей и остросоциальных подтекстов, когда была лишь магия и увлекательная фэнтезийная история трёх верных друзей.

Как бы долго ещё после просмотра мы не отрицали этот факт, но основная причина разочарования «Преступлений Грин-де-Вальда» ― это скомканный, переполненный лишними сюжетными ответвлениями и лишённый малейшей изюминки сценарий Дж. К. Роулинг. Но с другой стороны, кто кроме неё сможет вернуть волшебному миру былое величие? Однако франшизе нужны перемены и прямо сейчас. Отчего, несмотря на долгосрочный контракт с Дэвидом Йейтсом, возникает резонный вопрос: не пора ли взглянуть в сторону режиссёра? Сразу вспоминается то благосклонное влияние на серию фильмов о Гарри Поттере, что оказал сменивший Криса Коламбуса как раз после двух картин Альфонсо Куарон, чей «Узник Азкобана» по сей день считается чуть ли не лучшей частью поттерианы. Пока же приходится констатировать, что заклинание, наложенное Роулинг на наш мир ещё в далёком 1997 году, впервые за доброе двадцатилетие ослабло до состояния феникса, готовящегося спалить себя дотла.