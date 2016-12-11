«Фантастические твари и где они обитают»: Много магии и немного романтики

Долгожданное воссоединение поклонников творчества Дж. К. Роулинг с волшебной вселенной произошло в ноябре 2016 года, когда в прокат вышла новая картина Дэвида Йетса, уже работавшего над созданием магического мира для последних четырёх фильмов о приключениях «мальчика-который-выжил». Сценаристом «Фантастических тварей» выступила сама Роулинг, что убеждает в аутентичности созданных фэнтезийных деталей и образов.

«Фантастические твари и где они обитают» не является экранизацией одноимённой книги, как можно изначально предположить, так как она представляет собой лишь справочник необычных животных из мира магов, принадлежащий Гарри Поттеру. Фильм же повествует о путешествиях автора этого самого учебника – Ньюте Скамандре (Эдди Редмэйн), задачей которого было сохранение исчезающих видов волшебных созданий; более того он пытался убедить магическое сообщества в необходимости изучения и сохранения даже особенно опасных существ вместо слепого их уничтожения. Место действия на сей раз переносит зрителя из привычной Англии в Нью-Йорк 20-х годов, что заставляет чувствовать некоторое отчуждения от канонических локаций, акцента и ценностей. В устройстве волшебного мира тоже оказывается много незнакомых правил, которые окунают публику практически в новую вселенную лишь с парой знакомых имён, мелькающих во время повествования.

Зато фамилии актёров, принявших участие в фильме, известны, пожалуй, любому человеку, хотя бы изредка посещающему кинотеатры последние пять-десять лет. Эдди Редмэйн («Отверженные», «Девушка из Дании», «Вселенная Стивена Хокинга»), Эзра Миллер («Хорошо быть тихоней», «Отряд самоубийц»), Зои Кравиц («Тронутые», «Дивергент»), Колин Фаррелл («Семь психопатов», «Залечь на Дно в Брюгге», «Лобстер»), даже Джонни Дэпп, появляющийся крайне неожиданно, совсем ненадолго, но как всегда эффектно.

Создателям «Фантастических тварей» удалось избежать чрезмерной мелодраматичности, что зачастую свойственна американским фильмам про супергероев, а примерно что-то подобное и получилось, благодаря панорамам Нью-Йорка и сценам сражения, банально разыгранным на одной из станций сабвея. Проблемы, с которыми сталкиваются герои фильма, создают параллели с современными. Подавление магических способностей детьми, как сокрытие сексуальной ориентации из страха быть непринятым в обществе, запрет браков между волшебниками и магглами, как незаконность однополых отношений или социальное неприятие межрелигиозных и межрасовых союзов в некоторых странах.

Музыкальное сопровождение доверили мастеру своего дела Джеймсу Ньютону Ховарду, написавшему саундтреки к таким фильмам, как «Красотка», «Адвокат Дьявола», «Тёмный рыцарь» и многим другим. Несмотря на то, что с фильмами о Гарри Поттере Ховард не работал, ему удалось наполнить картину не только соответствующим и мощным звуком, но и нотками ностальгии, которые ни один фанат экранизированной Поттерианы не пропустил бы мимо ушей.

В итоге получаем продукт, окупающийся сполна, за счёт блестящего исполнения и зрелищности. Слабая связь с миром Гарри Поттера не ограничивает круг зрителей, которым история Нюта Скамандра придётся по душе, так как знакомство с магической вселенной происходит так или иначе и не зависит от фэнтезийного бэкграунда публики. «Фантастические твари и где они обитают» заканчивается на позитивной ноте, но, несмотря на видимость завершенности, заставляет ждать продолжения.