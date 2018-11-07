ЭКСПОЗИЦИЯ.

Не будьте бурбонами, довольно кукситься и цитировать сумрачную классику: “…но как посмотришь с холодным вниманьем вокруг…”.

Осень – благословенная пора, а настроение “хоть плачь, хоть смейся, все будет так, исхода нет” не конгениально осени, наипаче нынешней, с ее баснословными красками, способствующими полету в эмпиреи.

“Я – рациональный материалист, но, когда я говорю с мамой, я лютеранин”.

Как было сказано в хорошем сериале: “Каждый раз, когда ты смотришь порно, Бог убивает щенка”.

Всякий раз, когда вы ноете, что недовольны жизнью, она все равно проходит.

Важна каждая наносекунда.

Но я отчетливо сознаю, что в том, как я на голубом глазу выдаю все свои рассуждения за тонкие материи, есть что-то бесконечно раздражающее.

Но уж лучше так, чем без конца занудствовать.

Эмпирическим путем многажды доказано: чем жаднее живешь, тем счастливее.

Простите мне мое блаженное состояние.

СЕРИАЛЫ.

“ОСТАВЛЕННЫЕ”.

Одной своей приятельнице, которая относится ко мне не без адорации и безоглядно верит, барышне сверхчувствительной, я так и написал: не прикасайся к этому сериалу; неровен час, станут посещать мысли о суициде.

Здесь нет и намека на фразу.

Сериал по временам не просто страшный – жуткий: средь бела дня исчезают люди, просто исчезают – и все.

Оставшиеся, протагонисты, не знают, как жить дальше, ответа на главный вопрос, в воздухе разлита тревога, иные начинают сходить с ума.

ДЖАСТИН ТЕРУ – уже бывший Дженнифер Анистон, ЛИВ ТАЙЛЕР, но мне очень нравится ЭНИ БРЕННЕРМАН.

Эсхатологический триллер, где слова “будущее” и “покой” – антонимы.

Варианта “все решится само собой” в числе возможных решений не числится, и приходится, попутно проводя инвентаризацию и ревизию, самому решать, как быть дальше – горе горевать, обозлившись на весь белый свет, или просто ЖИТЬ, молясь за души сгинувших.

“ХЭП И ЛЕОНАРД”.

Речь об очень стильном тандеме витальных мазуриков, потатчиков и потворщиков друг дружке, благословенных разноцветных жуликах, две пробивные и продувные бестии все время попадают в передряги, но, как сказано выше, они настолько витальны, что оказываются всякий раз гораздо сильнее обстоятельств.

Два сезона – и я ни разу не пожалел, что смотрю на фасонистых и породистых парней с очевидной симпатией.

“ТАЙНЫЙ ГОРОД”.

Этому сериалу не суждено было стать козырным, но кто знает, может, такой претензии и не было.

Он про пробивную журналистку, однажды увидевшую, как полицейские извлекли из воды тело со вспоротым брюхом.

Сериал – австралийский, подкупает своей витальностью, журналистка оказывается правдорубом-ослушницей, ее пытаются запугать, ибо труп ведет к властным структурам, но укатать ее не могут, силы и стойкость ее неиссякаемы. Она сама кого хочешь доведет до кататонии.

Ей претит филистерство, и она – патриотка.

Не грандиозно, но смотреть можно.

“РИВЕР”.

Совсем недавно я фыркал по поводу того, как АЛЕКСАНДР СКАРСГАРД, почему-то считающийся в Голливуде идеальным исполнителем ролей сердцеедов-бонвиванов, испортил фильм “ВОЙНА ПРОТИВ ВСЕХ” (гораздо убедительнее он в роли мужа-садиста в сериале “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ”), как евойный папаша, СТЕЛЛАН СКАРСГАРД, блеснул в означенном сериале, где у него роль протагониста, сыщика с девиациями, умеющего, к собственному ужасу, общаться с призраками.

Убивают его напарницу, и Ривер места себе не находит.

Всю дорогу он ходит с выражением лица “Мой мир уже кончен”, но все-таки справляется с квадратурой круга.

“ОРАНЖЕВЫЙ – ХИТ СЕЗОНА”.

Аж на ДЕВЯТОЙ серии я стал сочувствовать этим бабенкам в каменном мешке с его крайне эластичными представлениями о морали.

До означенной серии меня раздражала исполнительница главной роли, причем донельзя, до чрезвычайности.

Надо выждать, всмотреться в героинь, каждая из которых бьется за то, чтобы сохранить в себе хоть что-то человеческое.

Неровный, но светлый сериал.

ФИЛЬМЫ.

“ИШТАР”.

Если не считать приснопамятного шедевра “ТУТСИ”, ДАСТИН ХОФФМАН и комедия суть явления разных порядков (ну, еще можно вспомнить “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ”).

Но посмотрите, что на пару с УОРРЕНОМ БИТТИ Хоффман вытворяет здесь: благословенный хохот от альфы до омеги.

“РИКИ И ФЛЭШ”.

Самоочевидно же, что любой фильм с МЭРИЛ СТРИП надо смотреть не обинуясь, ничтоже сумняшеся, без рекомендаций.

Она неизменно убедительна – на сей раз в роли рок-певицы, когда-то бросившей детей и укатившей на гастроли.

Уже один этот факт говорит о том, что протагонистка – далеко не безупречна в моральном смысле, но фильм дышит симпатией к ней.

“Дети и не должны любить тебя. Это ТЫ ДОЛЖНА их любить. Для этого они даны. Ты любишь своих детей?”.

Дочь Стрип в фильме играет взаправдашняя дочь МС – и, Боже, как же она некрасива.

“ИНОСТРАНЕЦ”.

ДЖЕКИ ЧАН И ПИРС БРОСНАН – тот еще тандемчик, только благообразный Броснан – лиходей.

Постаревший, но не сдавший Чан вгоняет в кататонический ступор.

А я ведь – не устаю хвастать – брал интервью у этого сгустка доброй силищи.

“ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ”.

Я никогда не считал НАТАЛИ ПОРТМАН козырной актрисой, для меня в ее случае главное – то, что она не раздражает.

Портман уже приходилось стрелять, но роль пробивной и продувной бабы – не про нее роль, тем паче – роль продувной бестии; у нее для этого слишком благословенная внешность.

Фильм крепкий, без давящей дидактики, с отличными актерскими работами, а в финале так и вовсе козыряет пробивной витальностью.

КНИГА.

“БЕЛЛА”.

МАРИНА ЗАВАДА, ЮРИЙ КУЛИКОВ.

Из цикла “ВСТРЕЧИ ВОСЛЕД”.

“В природе острота

и нет уюта,

И хочется писать…”.

Саму Ахмадулину я читал и перечитываю для эстетического, на грани физиологического, наслаждения.

А мемуары эти надо читать, чтобы сверить часы, чтобы еще раз уяснить, что такое диалектика, чтобы не оказаться спринтером на стайерской дистанции.

Стихи Ахмадулиной – антидот от дьявольских времен, компас в мире, где все страдают синдромом бездушия; эти стихи будто сочатся выспренней, почти парфюмерной горечью.

МУЗЫКА.

ЛЕОНАРД КОЭН.

“ОLD IDЕАS”.

Вообще-то, я есмь человечище (или человечек?) со сверкающим взором, но даже на меня, гармоническое существо образцовой жизнерадостности, по временам нападает ипохондрия, и вот тут на помощь приходит светлой памяти Коэн.

Клянусь бессмертием его же души, таких душераздирающих авторов и исполнителей еще поискать.

Любить Коэна стало скорее общим местом, чем маркером вкусовой эксцентричности, но я-то всегда знал, что он – антидот от сплина.

Коэн создал для нас фигуру рефлексирующего доходяги, “доброго внутри”, отлив ее в типологическую формулу.

Он нашептывает свои эсхатологические тексты так вальяжно, будто у него в запасе вечность.

У него с этой вечностью свои отношения, Он пред Нею не пасовал, Она Его уважала: Он всегда был сам по себе, ни пава ни ворона, но у него всегда было золотое сердце маленького человека со своим негромким “Я” – негромким, но отчетливым.

ЭПИЛОГ.

“Все беды мира, широко говоря, – от незнания математики”.

Не знаю, кто это молвил, молвлено складно, но я дерзну не согласиться, ладно?

Внемлите многомилостивому Отарику, продувной бестии, боящегося только одной напасти – деморализующего страха утраты жажды жизни.

Вы можете не знать, что такое гекзаметр с пентаметром, но не интересоваться Бродским и новой ролью Шона Пенна, и новой песней Эроса Рамаццотти – так перемирия, мира, ладных отношений с ним не достичь, он будет неласков с тобой, тебе будет больно, ты будешь кукситься и глядеть сентябрем, поделом тебе.

Спору нет, на все на это нужно время, и я даже знаю, что вы скажете: вы скажете, что времени ведь нет, а я вам скажу, что его довольно всегда – было бы изволение.

Поглядите на меня, середина ноября, а я сияю, как Валера Меладзе, читающий мои sмs-ки.