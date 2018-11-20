«Ральф против интернета»: Дружба в Сети

Студия Уолта Диснея создала новую увлекательную анимационную историю для всей семьи о Ральфе и его друзьях — «Ральф против интернета».

Режиссерами сиквела о Ральфе выступили Рич Мур, сотворивший «первого» Ральфа и сценарист, продюсер Фил Джонстон (сценарист «Ральф», «Зверополис»).

Мультпремьера состоялась в Москве, 18 ноября в кинотеатре «Октябрь» в окружении огромного количества гостей, которым полюбился первый фильм о приключениях обаятельного «громилы» Ральфа и вредной, отчаянной, и одновременно, очень милой гонщицы Ванилопы фон Кекс. Премьеру посетили звезды шоу-бизнеса, известные медийные личности с семьями и детьми, и конечно, звезды дубляжа, великолепно озвучившие героев первой и второй части мультфильма.

Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан и актеры дубляжа, подарившие свои голоса анимационным персонажам фильма: Станислав Дужников (голос Ральфа), Наталия Медведева (голос Ванилопы фон Кекс), Любовь Аксенова (голос Шэнк), Элджей (голос Спамли), Виктория Дайнеко (голос Рапунцель), Ирина Старшенбаум (голос Золушки), Зара (голос Жасмин), Наталия Быстрова (голос Анны), Карина Сербина (голос Авроры), Юлия Довганишина (голос Белль) и Юлия Чуракова (голос Белоснежки).

Первыми зрителями стали Евгения Добровольская, Рита Митрофанова, Катерина Шпица, Ян Гэ, Александр Горбатов, Влад Топалов, Ян Яновский, Галина Мазаева, Алёна Пенёва, Алексей Боков, Евгения Попова, Ирина Елизарова, Оксана Барковская, Елена Сарапульцева, Эдуард Илоян и другие.

«Ральф против интернета», как и первый мультфильм продолжает поддерживать, и еще более трогательно развивать тему верной дружбы, идею преодоления любых невзгод и препятствий ради друзей. «Компьютерные» товарищи Ральф и Ванилопа отправляются в опасное путешествие, в невиданные ранее «интернет-пространства», сбегая от надоевшей и рутинной «работы» в «Мастере Феликсе» и «Сладком форсаже».

Главные герои исследуют необычные игровые миры, изучая и осваивая с помощью «ВсёУзнай» (Анатолий Вассерман) премудрости интернета, не задумываясь о последствиях, не боясь «зловещего спама», «назойливой рекламы», мчатся по глобальной сети к своей цели, осуществление которой поможет их друзьям надолго оставаться игровыми компьютерными любимцами.

«Ральф против интернета» захватывающий и потрясающий мульт, действительно настоящее продолжение «Ральфа», которое расширяет замысел авторов следовать тематике дружбы и верности, увеличивая пространство в прямом и переносном смысле, ведь, если друзья находятся далеко друг от друга, то общаться им поможет Интернет, а увидеться и встретиться обязательно нужно на каникулах.