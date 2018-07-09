Футбол – удивительная игра

…И говорил мой любимый Дзюба, и глаза евойные, когда он говорил, горели священным огнем высшей правоты, и говорил он правильные вещи, не ругайте, говорил он, нас, а болейте за нас, и чем дольше он говорил, тем отчетливее я [Читать...]

Считаю, пока не поздно, мы должны скинуться всей страной, добавить из бюджета и занести нужным людям из ФИФА, чтобы те запретили сб. России по футболу выступать на ЧМ под нашим флагом и гимном. И тогда пусть весь мир [Читать...]

Я с детства люблю футбол. При своей беспросветной футбольной бездарности, я занимался им серьезно лет 8-9. Играя по юношам, мне несколько раз довелось испытать всем организмом жесткость персональной опеки Александра Бубнова. Отстояв тайм за ветеранов, великий Эдуард Анатольевич [Читать...]

Можете считать что я агент Мосада и правого сектора одновременно, но поскольку я не верю в людей, которые играют в сборной России, я не жду от них ничего. Более того, очень хотелось бы чтобы они закончили выступление на [Читать...]

Подведем наконец итог. Футбол народам, населяющим бывшую Империю не дается. Они, эти самые народы, все как один хромы, туповаты и к футболу не способны. До такой степени, что из 250 миллионов не нашлось 11 человек, способных хорошо пинать [Читать...]