{ 9 июля 2018 }

Футбол – удивительная игра

Рубрики: [Фейсбук]  

Футбол – удивительная игра, не прощающая лжи и политической хитровыделанности.
Стоит нарушить основополагающие правила ФИФА – жди, родной, твои часики уже тикают.
Помните, как несколько лет назад игрок московского ЛОКОМОТИВА Тарасов после матча в Турции сорвал игровую майку, оставшись в футболке с портретом Путина, что запрещено – не Путин, а демонстрация портретов политических лидеров,- категорически?
И чувствовал себя этот внешне то ли страус, то ли бройлер и определенно болван Тарасов героем!
Но про тикающие часики я же вам говорил?
Как там интересовалась ушастенькая Паулина Андреева в песне из сериала “Оттепель”: ” …И что теперь?”
А теперь тарасовская законная жена Бузова, уже бывшая, наградила его дурной болезнью, а клуб совсем недавно оставил без контракта.
Вспомнил про Тарасова в связи с давешним выкриком хорвата Виду “Слава Украине” и поддержавшим его Вукоевичем, сказавшим, что “эта победа за киевское ДИНАМО и Украину”!
Украине может быть слава сколько угодно, но хорваты пошли против принципов футбола, поэтому, вынесенное одному из них предупреждение ФИФА – ерунда, их накажет футбол.
Думаю, уже в полуфинале.
А мне лично очень нравится президент Хорватии.
Может быть, даже закажу майку с ее принтом

Аркадий Кайданов


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