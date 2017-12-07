{ 7 декабря 2017 }

Футбол

Рубрики: [Фейсбук]  

Считаю, пока не поздно, мы должны скинуться всей страной, добавить из бюджета и занести нужным людям из ФИФА, чтобы те запретили сб. России по футболу выступать на ЧМ под нашим флагом и гимном.
И тогда пусть весь мир спрашивает про наших футболистов, кто эти ногожопые мужчины, откуда они, а мы будем делать вид, что понятия не имеем и гордо рассказывать всем, как мы в 1812-м сделали Францию, а в 1945-м – Германию.

Аркадий Кайданов


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