В ГЦКЗ “Россия” состоялась презентация национальной футбольной команды России и церемония отправки (send off) ее на чемпионат мира по футболу, который стартует в США 17 июня. Кульминацией вечера стало исполнение гимна российской команды, написанного группой “Машина времени”. Еще [Читать...]

Вот футбольный клуб из города, родного для многих представителей правящей кли… ээ.. камари… ладно, элиты, прикупил себе двух пацанчиков за 100 миллионов евро. Да-да, я помню, что писал об этом. Так вот этот футбольный клуб процветает на деньги”Газпрома”, [Читать...]