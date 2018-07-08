Вот футбольный клуб из города, родного для многих представителей правящей кли… ээ.. камари… ладно, элиты, прикупил себе двух пацанчиков за 100 миллионов евро. Да-да, я помню, что писал об этом. Так вот этот футбольный клуб процветает на деньги”Газпрома”, [Читать...]

Радостная новость. На время проведения Чемпионата мира по футболу, неприглядные районы Самары закроют фальш-фасадами. Потому что перекошенные аварийные дома проще прикрыть, чем покрасить. Очко на улице можно замаскировать под гараж для Бентли, например. Пока не понятно, чем прикрыть [Читать...]