{ 8 июля 2018 }

Футбол

Рубрики: [Фейсбук]  

Подведем наконец итог.
Футбол народам, населяющим бывшую Империю не дается.
Они, эти самые народы, все как один хромы, туповаты и к футболу не способны.
До такой степени, что из 250 миллионов не нашлось 11 человек, способных хорошо пинать мяч.
У 4 (!) миллионов хорватов и 8 миллионов бельгийцев – нашлись. А у русских, украинцев, грузин, армян – нет.
Бросить бы это дело. Заняться лаптой или стендовой стрельбой например. Но снова не получится.
Потому что, теперь, кроме бескрайних полей, на которых растет только борщевик, и где можно устроить бесконечно возможное число специальных мест для игры в ногомяч, у нас остались еще 12 бессмысленных стадионов, на которых снова некому будет играть.
Потому что, для российского футболиста и пустыря возле школы вполне достаточно.

Сергей Мардан


Похожие посты:


  1. Размышлизмы про футбол

    2. Размышлизмы про футбол

    Вот футбольный клуб из города, родного для многих представителей правящей кли… ээ.. камари… ладно, элиты, прикупил себе двух пацанчиков за 100 миллионов евро. Да-да, я помню, что писал об этом. Так вот этот футбольный клуб процветает на деньги”Газпрома”, [Читать...]


  2. Футбол

    3. Футбол

    Радостная новость. На время проведения Чемпионата мира по футболу, неприглядные районы Самары закроют фальш-фасадами. Потому что перекошенные аварийные дома проще прикрыть, чем покрасить. Очко на улице можно замаскировать под гараж для Бентли, например. Пока не понятно, чем прикрыть [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««