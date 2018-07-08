Подведем наконец итог.
Футбол народам, населяющим бывшую Империю не дается.
Они, эти самые народы, все как один хромы, туповаты и к футболу не способны.
До такой степени, что из 250 миллионов не нашлось 11 человек, способных хорошо пинать мяч.
У 4 (!) миллионов хорватов и 8 миллионов бельгийцев – нашлись. А у русских, украинцев, грузин, армян – нет.
Бросить бы это дело. Заняться лаптой или стендовой стрельбой например. Но снова не получится.
Потому что, теперь, кроме бескрайних полей, на которых растет только борщевик, и где можно устроить бесконечно возможное число специальных мест для игры в ногомяч, у нас остались еще 12 бессмысленных стадионов, на которых снова некому будет играть.
Потому что, для российского футболиста и пустыря возле школы вполне достаточно.
Футбол
Подведем наконец итог.
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