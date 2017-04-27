В ГЦКЗ “Россия” состоялась презентация национальной футбольной команды России и церемония отправки (send off) ее на чемпионат мира по футболу, который стартует в США 17 июня. Кульминацией вечера стало исполнение гимна российской команды, написанного группой “Машина времени”. Еще [Читать...]

Первый чемпионат мира по футболу среди артистов и международный фестиваль искусств «Арт-футбол-2001» пройдут в Москве с 23 августа по 1 сентября. С предложением по проведению акции выступил футбольный клуб звезд эстрады «Старко», получивший поддержку федеральных и столичных правительственных [Читать...]

Комментатор одного из матчей чемпионата мира по футболу процитировал крылатую фразу этого универсального шоу: – Футбол – это самое главное в жизни. Все остальное, конечно, тоже имеет значение, но только по отношению к футболу. За точность формулировки не [Читать...]

Определены сроки проведения гастролей российских артистов в Германии. Сергей Челобанов, Сергей Крылов, Сергей Минаев и футбольная команда звезд отечественной эстрады “Старко” дадут три концерта в Берлине, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне с 11 по 16 октября. Перед концертами в каждом [Читать...]

Можете считать что я агент Мосада и правого сектора одновременно, но поскольку я не верю в людей, которые играют в сборной России, я не жду от них ничего. Более того, очень хотелось бы чтобы они закончили выступление на [Читать...]