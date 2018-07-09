Перед ЧМ Семен Слепаков написал песню

Продюсер, автор и исполнитель шуточных песен Семен Слепаков женился в Италии. В церемонии приняли участие друзья и близкие родственники пары. Супруга Семена Слепакова – девушка Карина – по образованию юрист и отношения к шоу-бизнесу не имеет. 33-летний новоиспеченный муж, [Читать...]

О РЕШЕНИИ СТАТЬ КОМИКОМ — Мне всегда нравилось, когда шутят и смешат народ. Когда мне было лет пять — любил Петросяна: он смешно кричал и дергался. Еще КВН смотрел с детства. А, вспомнил! Была одна дурацкая история, после которой я [Читать...]

Гитарист Black Sabbath Тони Айомми написал песню для группы Dorians, которая будет представлять Армению в этом году на конкурсе «Евровидение». Как сообщает Gigwise, песня «Lonely Planet» является рок-балладой. Напомним, что у Тони Айомми давние связи с Арменией. После [Читать...]

Продюсер и композитор Александр Лунев, автор многих хитов Димы Билана, Кристины Орбакайте, Софии Ротару, Дмитрия Колдуна, Жасмин, Александра Буйнова и др., написал новую песню для Григория Лепса под названием «Я верну тебя». Как говорит сам Лунев, предложение было [Читать...]

Нойз МС опубликовал песню, посвященную делу Pussy Riot. Иван неоднократно высказывался в поддержку арестованных артисток и еще в марте прочитал на вручении премии «Чартова дюжина» фристайл со словами «а господь покарает». В новом треке «Во имя Отца и [Читать...]