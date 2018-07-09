{ 9 июля 2018 }

Перед ЧМ Семен Слепаков написал песню

Рубрики: [Фейсбук]  

1.Перед ЧМ Семен Слепаков написал местами смешную стебную песню о сборной.
2.После удачного старта команды Слепаков со Шнуром, рвущимся занять на эстраде место Кобзона, написали абсолютно не смешную, вполне себе бездарную песню о сборной
3. После вылета команды медиа сообщают, что Слепаков написал пост поддержки и благодарности сборной.
Уважаемая, б%$#@, редакция! Прошу срочно сообщить: будет ли Семен Слепаков приветствовать сборную с трибуны Мавзолея, а если будет, то один или вместе с Бузовой?

Аркадий Кайданов


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