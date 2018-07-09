О трагедии Смолова

Люди рефлексирующие, прочитавшие более двух книжек и знакомые с фамилией “Достоевский”, к точке подходить должны лишь тогда, когда больше некому.

При исполнении пенальти приветствуются умеющие отринуть мысль о грузе ответственности и не лишенные латентной склонности к профессии палача.

Пенальтист должен видеть перед собою доступное пространство величиной с комнату и быть уверенным, что он-то наверняка попадет мячом в угол этой комнаты.

Смолов шел к точке, с нечеловеческим напряжением таща на плечах целую страну , чувствуя на себе миллионы прожигающих глаз.

От этого его глаза были мертвы от ужаса еще до удара.

И еще на него давил личный несчастливый бэкграунд на этом ЧМ.

Теперь обо всем этом кошмаре парню надо поскорее забыть!

Sex&Drugs&Rock&Roll, чувак! Срочно!

Можно было бы посоветовать отвлечься на новую татуху, но набивать ее Смолов сможет уже только на кого-то другого – полезная площадь собственной тушки вся уже давно занята.

И еще.

Герои матча, особенно забившие гол в ходе игры, пенальти в серии забивают редко.

Такая вот непонятная закономерность

Но это уже совсем другая история.

Она о замечательном красавчике Фернандесе, который не только “смерть бабам”, но и классный футболист, и просто боец.