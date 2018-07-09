Люди рефлексирующие, прочитавшие более двух книжек и знакомые с фамилией “Достоевский”, к точке подходить должны лишь тогда, когда больше некому.
При исполнении пенальти приветствуются умеющие отринуть мысль о грузе ответственности и не лишенные латентной склонности к профессии палача.
Пенальтист должен видеть перед собою доступное пространство величиной с комнату и быть уверенным, что он-то наверняка попадет мячом в угол этой комнаты.
Смолов шел к точке, с нечеловеческим напряжением таща на плечах целую страну , чувствуя на себе миллионы прожигающих глаз.
От этого его глаза были мертвы от ужаса еще до удара.
И еще на него давил личный несчастливый бэкграунд на этом ЧМ.
Теперь обо всем этом кошмаре парню надо поскорее забыть!
Sex&Drugs&Rock&Roll, чувак! Срочно!
Можно было бы посоветовать отвлечься на новую татуху, но набивать ее Смолов сможет уже только на кого-то другого – полезная площадь собственной тушки вся уже давно занята.
И еще.
Герои матча, особенно забившие гол в ходе игры, пенальти в серии забивают редко.
Такая вот непонятная закономерность
Но это уже совсем другая история.
Она о замечательном красавчике Фернандесе, который не только “смерть бабам”, но и классный футболист, и просто боец.
О трагедии Смолова
Люди рефлексирующие, прочитавшие более двух книжек и знакомые с фамилией “Достоевский”, к точке подходить должны лишь тогда, когда больше некому.
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