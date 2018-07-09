И об Акинфееве.

Признаться, он никогда не был моим кумиром.

Какой-то слишком правильный, пресный, ни разу не попавший ни в один светский скандал…

И еще в нем всегда чувствовалась некая внутренняя недоброта.

Считается, что вратарь хорош, если он берет все “свои” мячи и не пускает “пенки”.

Если вратарь еще и спасает, он – классный.

Акинфеев в последние годы, особенно в международных матчах, без персональной “пенки” уходил редко.

На этом ЧМ в воротах нашей сборной был неожиданный Акинфеев!

Он тащил и тащил то, что вытащить невозможно!

Он не пустил ни одной явной “пенки”!

И в знаменитом отраженном пенальти – мяч не попал ему в ногу, а он гениально СЫГРАЛ ногой! При просмотре повтора это увидит любой человек, даже не слишком искушенный в футболе.

В общем, хотя тебе это пофиг, Игорь, прости за прошлую нелюбовь и недоверие!

Ты выглядел так, что меня можно было спокойно везти на ЧМ твоим дублером, дав возможность бесплатно посмотреть игры с лавки запасных!

Ты просто пипец как в игре!