И об Акинфееве.
Признаться, он никогда не был моим кумиром.
Какой-то слишком правильный, пресный, ни разу не попавший ни в один светский скандал…
И еще в нем всегда чувствовалась некая внутренняя недоброта.
Считается, что вратарь хорош, если он берет все “свои” мячи и не пускает “пенки”.
Если вратарь еще и спасает, он – классный.
Акинфеев в последние годы, особенно в международных матчах, без персональной “пенки” уходил редко.
На этом ЧМ в воротах нашей сборной был неожиданный Акинфеев!
Он тащил и тащил то, что вытащить невозможно!
Он не пустил ни одной явной “пенки”!
И в знаменитом отраженном пенальти – мяч не попал ему в ногу, а он гениально СЫГРАЛ ногой! При просмотре повтора это увидит любой человек, даже не слишком искушенный в футболе.
В общем, хотя тебе это пофиг, Игорь, прости за прошлую нелюбовь и недоверие!
Ты выглядел так, что меня можно было спокойно везти на ЧМ твоим дублером, дав возможность бесплатно посмотреть игры с лавки запасных!
Ты просто пипец как в игре!
И об Акинфееве
И об Акинфееве.
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