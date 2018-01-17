«Приключения Паддингтона 2»: Мы скорешились с этим медведем

Вам понадобится много апельсинов. Хорошенько промыв их все, снимите с одних кожуру и мелко нарежьте, а из других выжмите сок в отдельную ёмкость. Приготовьте большую кастрюлю, добавьте туда воду, цедру, измельчённые апельсины без кожуры и свежевыжатый сок. Не забудьте про сахар, о да, его тоже понадобится много. Кладите сразу несколько ложек, не переставая размешивать. Добавьте немного корицы, желатин и ещё пару-тройку ложек сахара, чтобы масса стала гуще. Доведя до кипения, продержите кастрюлю на огне ещё минуты четыре-пять, а затем снимайте и разливайте получившуюся жидкость в предварительно подготовленные банки. Закройте их крышкой, переверните вверх дном и оставьте ещё минут на пять, чтобы ваш вкуснейший апельсиновый мармелад сам дошёл до готового состояния. Не теряя времени, беритесь за мягкий, словно резвящаяся овечка в вашем сне, хлеб, привезённый вам только что из пекарни и не успевший ещё даже остыть. Нарежьте его ломтиками, у каждого ломтика отрежьте корочку, оставив только хлебный мякиш. На него намажьте получившийся идеальный мармелад, накройте его вторым тоненьким хлебным мякишем и попробуйте получившийся бутерброд. Ощутите нёбом воздушность только что испечённого хлеба, позвольте языку утонуть в сладчайшем апельсиновом желе. Чувствуете? Примерно такое же ощущение оставляет после себя вторая часть «Приключений Паддингтона», которая получилась безумно приятным, добрым и весёлым семейным кино, способным не только растопить самые холодные, циничные сердца, но и нарисовать на лицах широкую улыбку, которая поселится там надолго после просмотра.

Как часто вы замечаете за собой, что делаете что-то хорошее? Медведю Паддингтону, например, это вообще не нужно, поскольку абсолютно все его действия направлены на то, чтобы нести окружающим добро и делать их счастливее (порой даже сам того не подразумевая). Так его воспитали тётя и дядя в Дремучем Перу, откуда ему пришлось спешно эмигрировать в Лондон. Там он повстречал семью Браунов, которая, как потом выяснилось, куда больше нуждалась в медведе, чем медведь в них. Оригинальный фильм вышел на экраны в 2014 году, моментально завоевав всемирную любовь у публики всех возрастов. Однако ни восторженные отзывы критиков и зрителей, ни кассовый успех стали главными предлогами для производства сиквела. Понятно и без лишних комментариев, что медвежонка Паддингтона до безумия полюбили и сами создатели фильма во главе с режиссёром Полом Кингом. Поэтому они подошли к съёмкам сиквела не с целью заработать больше денег, сделав проект масштабнее предшественника, а всё же с любовью и трепетом вернуть полюбившегося героя на экраны, чтобы ещё раз передать всю суть его личности – щедрость, доброту, скромность и оптимизм – и сделать в этом смысле каждого из нас немножко Паддингтоном.

В первом фильме одной из главных задач Пола Кинга было знакомство зрителей с новыми героями. Мы встречаем чрезвычайно вежливого и воспитанного медведя с голосом Бена Уишоу (в оригинале), а также всю семейку Браунов: ворчливого поначалу отца-финансиста Генри (Хью Бонневилль), мечтательную маму-художницу Мэри (Салли Хокинс), любознательного сына-инженера Джонатана и пассивно-агрессивную дочь, познающую все прелести переходного возраста, Джуди (Мадлен Харрис). Однако задача успешного сиквела – показать интересное развитие каждого из представленных персонажей в оригинальном фильме. Кинг справляется и с этой задачей на «ура». У мистера Брауна начинается кризис среднего возраста из-за того, что его не повысили на работе, он экспериментирует со своим внешним видом, а также записывается на курсы экстремальной йоги. Миссис Браун отдаётся плаванию и готовится к заплыву до Франции через Ла-Манш. Джуди встаёт на ноги после первого разочарования в любви и находит своё призвание в руководстве школьной газеты. Джонатан, чей пубертатный возраст начинает брать контроль над здравым смыслом, в погоне за крутостью бросает своё увлечение изобретать всякие безумные вещи, надевает кепку набок и начинает читать рэп.

А что же Паддингтон? Он осел в Лондоне, у него появился собственный дом, куча знакомых, однако он ни на секунду не забывает о своей родине и оставшейся там, в доме престарелых медведей, тётушке Люси, у которой скоро юбилей, а значит – нужен особенный подарок. Именно такой находится в антикварной лавке старого знакомого по первой части мистера Грубера (Джим Бродбент всё также уморительно говорит с немецким акцентом). Старинная книжка-раскладушка с самыми красивыми местами Лондона – идеальный подарок…, но очень дорогой. Медведю приходится начать работать, чтобы честным трудом заполучить книжку, однако точно такие же намерения у нового жильца улицы Виндзорский Сад – вышедшего в тираж актёра Феникса Бьюкенена (Хью Грант), для которого понятие чести – лишь напыщенная фраза героя из очередного сценария.

В предыдущем фильме партия антагониста отошла великолепной Николь Кидман, чья героиня хотел поймать медведя и сделать из него чучело. Казалось бы, кто бы гипотетически смог затмить такого злодея, но у Хью Гранта это получилось. Да что там, «получилось» ― это ещё слабо сказано. Его Феникс Бьюкенен – возможно, вообще главный триумф сиквела. Во-первых, Хью Грант здесь выдаёт лучшую роль за миллион лет своей нескончаемой карьеры, он крадёт…кхе-кхе… каждую сцену, большинство зрительского внимания и половину шуток всего фильма. Во-вторых, его персонаж во многом является самостёбом (сценаристы признаются, что при написании Феникса в голове держали одного конкретного актёра), отсюда почти весь реквизит – сотни фотографий, подарков фанаток – из личной коллекции Гранта, которому прекрасно удаётся образ тщеславного и самовлюблённого злодея. В-третьих, линия Кидман в основном развивалась параллельно линии медвежонка, а здесь чаще всего Бьюкенен находится в одном кадре с Паддингтоном, которого он, к слову, не особо горит убивать или сделать с ним что-нибудь подобное. Здесь более выражен конфликт добра и зла в лице этих двух героев, их прямое противопоставление, подчёркивающееся присутствием в общих сценах: корыстные качества Феникса прямо контрастируют с великодушием медвежонка. И такой конфликт становится лишним шагом сиквела «Приключений Паддингтона» к более выраженному реализму.

Однако не стоит забывать, что реализм здесь всё-таки магический – появление медведя в Лондоне до сих пор воспринимается как что-то естественное, поэтому сценарий Пола Кинга и Саймона Фарнэби (отмечавшегося в небольшом, но запоминающимся камео в каждой из частей – он сыграл того самого охранника с красной кружкой) ювелирно преподносит события, происходящие с Паддингтоном, в бытовом ключе. Главным испытанием для медведя в синем пальто-дафлкоте сценаристы выбрали тюрьму, где он знакомится с матёрым поваром Кастетом Макгинти (Брендан Глисон), человеком с золотым сердцем, заточённым в грубую оболочку. И в этих сценах особенно заметна бережность авторов к деталям: начиная с маленького красного носка и заканчивая каждой баночкой на кухне Кастета. Но самое главное ни одна фраза или сюжетное отклонение в начале фильма не просто так; миссис Бёрд (Джулия Уолтерс) неспроста повторяет, что нельзя доверять актёрам; мистер Браун не напрасно занялся йогой, а миссис Браун – плаванием: всё это сыграет свою роль ближе к финалу. Каждая деталь имеет значение – что априори является признаком хорошо продуманного кино.

Одна сцена особенно выделяется своим визуальным исполнением. В ней Паддингтон представляет, как открывает книжку-раскладушку и вместе с тётей Люси оказывается внутри её трёхмерного пространства. Пол Кинг грезил этой сценой ещё со времён первого фильма, однако с финансовой стороны вопроса её исполнение было проблематично, вторая часть же, окрылённая кассовым успехом оригинала, просто не могла обойтись без данной сцены, которая ещё и по сюжету подходит сиквелу как влитая. Кроме того, этот эпизод в частности да и всё продолжение являются настоящим признанием в любви авторов картины к Лондону, показывая нам разные замечательные уголки города: перед нами мелькают Тауэровский мост, собор святого Петра, Гайд-парк и озеро Серпентайн. После «Паддингтона 2» так и хочется отправиться в Лондон за мармеладом.

Главными темами дилогии о приключениях медвежонка-джентльмена являются терпимость и принятие. Если конкретно, появление Паддингтона в жизни Браунов стало метафорой того, что в каждой семье нужно относиться друг к другу с пониманием, терпением и огромной любовью. Поднимается тема воспоминаний через антиквариат, старинный альбом, привязанность к родным – всё это подчёркивает важность того, что иногда необходимо просто помнить, тем самым совершая первый шаг к чему-то доброму и значительному. А также сиквел уделяет особое внимание ценности таких качеств, как доброта и сочувствие. Более того, если приглядеться и оглянуться на события в мире, то даже в таком милом семейном кино, как данный, можно отыскать скрытый посыл с общественно-политическим подтекстом.

Что общего у «Приключений Паддингтона 2» и Брексита? Брексит – это термин, означающий выход Великобритании из состава Евросоюза (национальный референдум по поводу которого проходил как раз во время съёмок сиквела, но это не единственная связь). Наиболее близкая к официальной причина этого акта кроется в экономических аспектах, мол, Великобритании попросту невыгодно кормить раскрытые европейские рты. Однако соль проблемы – иммиграция, британское правительство (та часть, что за Брексит) боится наплыва беженцев и неприятности, что за ними могут последовать. Паддингтон – медведь-иммигрант, через которого Кинг учит нас толерантности. Конечно, всегда будут люди, как мистер Карри (Питер Капальди), уверяющие всех, что от «приезжих» только беды, но всё же самым наглядным уроком становится Кастет, подтверждающий одну важную мысль – никогда не суди о книге по её обложке.

Паддингтон не просто приехал в Британию и живёт за счёт семьи Браунов, он работает, он помогает соседям – одному напоминает о ключе от дома, другому открывает глаза на мир, третьей способствует расширению круга друзей, четвёртому помогает подготовиться к экзамену – он приносит пользу. Да, он выглядит иначе, порой творит странные вещи, хранит бутерброд в шляпе, в конце концов, но это не значит, что к нему нужно относиться по-другому, с недоверием или предосудительно. Другими словами, Пол Кинг в сиквеле намекает на ещё одну трактовку морали «это семье больше нужен медведь, а не наоборот», подразумевая на этот раз под «семьёй» всю Великобританию. Взаимопонимание и толерантность – это ключ к мирным разрешениям конфликтов, к доброте во всёх её смыслах. Поэтому для мира, где мы склонны судить только по внешним признакам, кино про воспитанного медвежонка несёт в себе очень ценный посыл.

«Приключения Паддингтона 2» получился живым, красочным и уморительно смешным сиквелом, способным стать новым образцом увлекательного, жизнеутверждающего семейного кино. Настоящее сокровище британского кинематографа с детально продуманным сценарием, многогранными персонажами и восхитительной анимацией. Безмерно добрая и милая картина, которая не позволит вам устоять перед двумя вещами: мармеладным обаянием идеалиста-медвежонка и неподражаемым во всех своих ипостасях Хью Грантом.