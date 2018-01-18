Если вы хотите посмотреть новое хорошее кино – и не просто хорошее, а идеальное кино, – скачайте на рутрэкере (или в прокате с 1 февраля) фильм под названием “Три биллборда на границе Эббинга, Миссури”.
Это нечто совершенно замечательное.
Неблизкий мне кинокритик Антон Долин упрекнул этот фильм в том, что в его профессионализме есть даже что-то искусственное – каждая реплика как панч – но мне это как раз нравится.
Замечу еще, что это кино не в том роде, который мне так неприятен и чужд – Звягинцев, Кристофер Нолан, Пол Томас Андерсон, вся эта “метафорическая”, подтарковская и псевдофилософская претенциозная хурда-мурда, – нет, это типично коэновский, то есть драматургически жесткий, динамичный, сюжетный, смешной и грустный, в каком-то смысле чеховский кинематограф, где все бледные ноги закрыты.
В главной роли Фрэнсис Макдорманд – а это уже гарантия, что все прекрасно.
Два часа счастья.
Три биллборда…
Если вы хотите посмотреть новое хорошее кино – и не просто хорошее, а идеальное кино, – скачайте на рутрэкере (или в прокате с 1 февраля) фильм под названием “Три биллборда на границе Эббинга, Миссури”.
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