Если вы хотите посмотреть новое хорошее кино – и не просто хорошее, а идеальное кино, – скачайте на рутрэкере (или в прокате с 1 февраля) фильм под названием “Три биллборда на границе Эббинга, Миссури”.

Это нечто совершенно замечательное.

Неблизкий мне кинокритик Антон Долин упрекнул этот фильм в том, что в его профессионализме есть даже что-то искусственное – каждая реплика как панч – но мне это как раз нравится.

Замечу еще, что это кино не в том роде, который мне так неприятен и чужд – Звягинцев, Кристофер Нолан, Пол Томас Андерсон, вся эта “метафорическая”, подтарковская и псевдофилософская претенциозная хурда-мурда, – нет, это типично коэновский, то есть драматургически жесткий, динамичный, сюжетный, смешной и грустный, в каком-то смысле чеховский кинематограф, где все бледные ноги закрыты.

В главной роли Фрэнсис Макдорманд – а это уже гарантия, что все прекрасно.

Два часа счастья.