Прекрасно откатали наши парники Тарасов-Морозов.
По технике и сложности элементов – космос!
Сами такие симпатяжки-рыжики.
Все смогли, все у них получилось, кроме вольтовой дуги единения с публикой в зале и страной у телевизоров.
Не получилось то, что получалось у Родниной, когда она вылетала из поворота в КАЛИНКЕ и выстреливала выбросом руки – нате!
И за этим “нате!” был наш 1945-й, и был Гагарин, и были мы все!
А за уникальной подкруткой Тарасовой и Морозова – их огромное мастерство и талант их тренера.
И все.
Для тех, кто помнит Роднину, вылетающую из поворота в КАЛИНКЕ, этого все-таки мало.
Наши парники Тарасов-Морозов
Прекрасно откатали наши парники Тарасов-Морозов.
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