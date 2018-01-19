Прекрасно откатали наши парники Тарасов-Морозов.

По технике и сложности элементов – космос!

Сами такие симпатяжки-рыжики.

Все смогли, все у них получилось, кроме вольтовой дуги единения с публикой в зале и страной у телевизоров.

Не получилось то, что получалось у Родниной, когда она вылетала из поворота в КАЛИНКЕ и выстреливала выбросом руки – нате!

И за этим “нате!” был наш 1945-й, и был Гагарин, и были мы все!

А за уникальной подкруткой Тарасовой и Морозова – их огромное мастерство и талант их тренера.

И все.

Для тех, кто помнит Роднину, вылетающую из поворота в КАЛИНКЕ, этого все-таки мало.