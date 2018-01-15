«Тёмные времена»: Когда слова определяют историю

Его называют величайшим британцем в истории, влиятельнейшим и одним из наиболее харизматичных политиков, каких видел мир. Он прошёл одну войну с ружьём в руках, а во второй его сильнейшим оружием стало слово: вооружившись пером и бумагой, он вёл страну к победе своим острым умом и легендарными речами, сплотившими нацию в моменты отчаяния. Его триумфы на полях политических сражений изменили судьбы миллионов семей, он был журналистом, художником, писателем. Лауреат Нобелевской премии по литературе и, возможно, один из самых цитируемых политиков всех времён и народов. Великий человек, что тут скажешь. Однако даже у самых великих наступал свой тёмный час: для Уинстона Черчилля он настал в то же время, что и для всего Соединённого королевства.

10 мая 1940 года он был назначен на пост премьер-министра Великобритании: в своей собственной партии Черчилль не пользовался особым авторитетом, оппозиция была настроена критически, ситуация в Европе заметно обострилась – союзники продолжали уступать нацистским войскам, а вся британская армия терпела крах на берегу Дюнкерка. Безусловно, к своим 65 годам он уже имел вес в Парламенте, однако никто не мог представить, что этот человек действительно возглавит нацию. Но дела во внешней политике сказались очень плохо на толерантной политике Чемберлена (предыдущего премьер-министра), поэтому нужны были решительные действия и желательно под руководством человека, который знает, что делать. Именно таким был Уинстон, которому, чтобы высоко подняться, пришлось, подобно соколу, лететь против ветра.

Режиссёр Джо Райт, уже работавший в жанре исторического военного кино с картиной «Искупление», приготовил для зрителей картину, которую по форме и содержанию не назовёшь типичным байопиком. Кроме того, самих биографических элементов в фильме не так много из-за короткого временного периода, охватываемого картиной. «Тёмные времена» развиваются в течение всего пары месяцев – с мая по июнь. Но за этот период происходит многое. Будучи назначенным на пост самим королём Георгом VI (в исполнении Бена Мендельсона), Черчилль, маленький человек в эпоху больших событий, столкнулся с серьёзнейшей дилеммой: либо пойти на мир с гитлеровской Германией, тем самым, возможно, поставив крест на суверенитете Британии, либо сражаться за каждый сантиметр моря, суши и воздуха, ценой значительных потерь. Концептуальный, оригинальный сценарий Энтони МакКартена (автор «Вселенной Стивена Хокинга») одинаково безупречно захватывает «тёмные времена» как на глобальном уровне (война с нацистами), так и на личном фронте (борьба с внутренними сомнениями и переживаниями титульного персонажа).

Конечно же, нельзя избежать сравнений с «Дюнкерком» Кристофера Нолана. Оба фильма вышли в один год, рассказывают об одном и том же временном отрезке в истории Британии, но с двух диаметральных точек зрения на события во Франции. Если при просмотре фильма Нолана, вы задаётесь вопросом «что, чёрт побери, в это время делает правительство, и почему стране наплевать на собственных солдат?», то вам обязательно нужно посмотреть «Тёмные времена». Если во время просмотра картины Райта вы спрашиваете себя, каково сейчас бедным британским ребятам, о чьих судьбах в данный момент ведётся ожесточённый спор, то вам необходимо увидеть «Дюнкерк». Два фильма прекрасно дополняют друг друга, причём не только в историческом плане. Но и с художественной точки зрения: у Райта можно насладиться фантастической актёрской игрой, лёгким юмором и яркими персонажами, а Нолан предоставит вам невероятно напряжённый, поглощающий и захватывающий опыт от просмотра военного кино.

На роль легендарной личности необходимо было подобрать актёра под стать. Нужен был человек опытный, талантливый и готовый никогда не отступать в гонке за созданием безупречного образа. Такими качествами всегда славился Гэри Олдман, актёр с внушительной карьерой и разнообразной галереей персонажей, но до сих пор не отмеченный по заслугам – на его счету одна-единственная номинация за роль в триллере «Шпион, выйди вон!». Но, возможно, британцу просто ещё не посчастливилось «споткнуться» о свой великий шанс… до этого фильма. Поскольку Олдман – главная художественная ценность «Тёмных времён». Хотя самого Гэри на экране вы не увидите, перед вами на протяжении всего хронометража будет исключительно сэр Уинстон Черчилль. И речь идёт не о кропотливом, фантастическом гриме, тщательно продуманном и наносимом по три часа в день на актёра (такая работа, безусловно, должна быть отмечена профессионалами). Дело в максимальном погружении Олдмана, его фантастическая подготовка – чтение книг, копирование походки, создание точной речи политика: от вздохов и кряхтения до особенностей его диалекта. Гэри поражает конечным результатом, его игра состоит из сотни мельчайших деталей и нюансов, каждый из которых оставляет свой след на общей картине главного мужского перфоманса 2017 года. Олдман на своём примере подтверждает, что если актёр вкладывает в свою роль душу, ничто, и никакой грим, не сможет помешать ему стать персонажем.

Шляпа, часы, очки и, конечно же, сигара. («Отнимите у меня сигару – и я объявлю вам войну!», ― говорил британец.) Любопытно, насколько образ Черчилля всегда был востребован: лишь только за последний год премьер-министр появлялся на экранах в исполнении трёх различных актёров. В ноябре 2016-го на Нетфликсе вышел первый сезон исторической драмы «Корона», отмеченный рядом престижных наград. Черчилль там – персонаж второго плана, а играет его Джон Литгоу. Несмотря на то, что актёр появляется не так часто, Литгоу нарисовал очень яркий образ Уинстона. Мы видим героя уже на его втором сроке на посту премьер-министра, он хрупкий, ворчливый, но всё ещё опасный соперник в политических баталиях. Для формального обозначения, в «Короне» мы видим Черчилля-парламентёра. В военно-биографической драме Джонатана Теплицки с немудрённым названием «Черчилль» титульную личность изображает Брайан Кокс. Если в «Тёмных временах» мы наблюдаем за премьером на начальных этапах Второй мировой, то у Теплицки мы следим за Черчиллем в конце войны. Фильм предвещает операцию «Оверлорд», по исполнению крайне монотонен и наполнен пафосом (чего только стоят размышления политика о цене человеческой жизни на берегу моря). Версия Кокса не выходит за рамки военного контекста, то есть в этом фильме мы видим Черчилля-военного стратега и политика.

В картине Джо Райта, несмотря на крайне сжатые временные рамки, личность и характер Уинстона Черчилля раскрывается в разы лучше всех вышеперечисленных образов вместе взятых. Перед нами не только гениальный стратег, умелый политик и искусный парламентёр, но ещё и великий оратор. Черчилль был способен выдавать чистые факты, без эмоционального шума, увлекать за собой людей, в том числе представителей оппозиции. Сценарий основывается на трёх увековеченных речах, мобилизовавших нацию во время всеобщего отчаяния. И Райт вместе с МакКартеном уверены, что именно в ходе написания воодушевляющих речей рождалась легендарная личность. Режиссёр запечатлевает не только, как Черчилль зачитывает их, он намеренно обращает наше внимание на сам процесс того, как бессмертные слова рождаются в голове политика, отправляются в полёт по просторному помещению, а затем приземляются на страницах его машинистки Элизабет (Лили Джеймс).

В «Тёмных временах» перед нами предстаёт не герой, не британский бульдог, а скорее человек принципов. Мы вместе с протагонистом проходим через раздирающие его изнутри сомнения, через его кризис самооценки. Олдману удаётся показать зрителям человеческую натуру, скрывающуюся за фасадом легендарной личности. То есть в одной сцене мы заворожено наблюдаем за его величественным выступлением в Палате Общин, от которого по коже бегут мурашки, олицетворяющим его же собственный афоризм «цель парламента – заменить кулачный бой словесным». А в другой еле сдерживаем смех от того, как всё тот же «величайших британец в истории», без штанов и кряхтя, пытается выгнать кота из-под кровати. Олдман раскрывает такие грани в персонаже, о которых мы и не догадывались. То, что Черчилль был ворчливым, чопорным и неуклончивым, мы все знаем из уроков истории, но Гэри открывает перед нами куда более тонкую личность, погружая своего персонажа не только в политическую среду, но и в неловкие (две встречи с королём Георгом не могут не вызвать улыбки), и даже в иронические эпизоды (телефонный звонок Рузвельту – просто золото).

Многое говорят о Черчилле его отношения с вечно любящей женой Клементиной (Кристин Скотт Томас). Она именно та великая женщина, которая стоит за великим мужчиной. Как говорил сам Уинстон, «ни одна звезда не засияет, пока не найдётся человек, который будет держать чёрное полотно». Клеми, как нежно звал её муж, не просто держала полотно, она поддерживала Уинстона во всём (исключая, наверное, только политические вопросы, ведь она придерживалась либеральных взглядов, а он был человеком более реакционным). Отслужив два срока на посту премьер-министра своей страны и пройдя две Мировые войны, именно брак с Клементиной Уинстон называл в последствие величайшим достижением в своей жизни. В фильме показаны их редкие разногласия, также периодически премьер-министр срывался на свою машинистку, но в целом же образ Черчилля далёк от определения «тиран». Наоборот, перед нами чуть ли ни самый обаятельный и очаровательный Черчилль за всю историю изображения личности на экране (прекрасная сцена в метро уж точно растопит ваши самые скептически настроенные по отношению к персонажу сердца).

Джо Райт, после сомнительного «Пэна», возвращается к тому, что у него получается лучше всего – к костюмированным, чисто британским, историческим драмам. «Гордость и предубеждение» открыло постановщика всему миру, а последовавшее «Искупление» лишь подтвердило возложенные на многообещающего британца надежды. Однако потом у Райта наступили собственные «тёмные времена»: неплохие, но и не примечательные «Солист», «Ханна» и «Анна Каренина». Его седьмой полнометражный фильм вполне может стать его лучшим, по крайней мере, режиссура в «Тёмных временах» заслуживает похвалы. И в целом, уровень слаженности работы впечатляет: актёры, режиссёр, художники по костюмам, гримёры, декораторы – заметно невооружённым глазом проделанный труд. Композитор Дарио Марианелли, с которым Райт работал на пяти своих (лучших) фильмах, прекрасно контролирует динамику фильма, чередуя мягкие мелодии с волнующими духовыми партиями во время напряжённо-эмоциональных моментов. Оператор Брюно Дельбоннель вылавливает потрясающие по красоте кадры, заслуживая своей работой как минимум номинацию на премию Оскар.

«Тёмные времена» ― результат кропотливой и слаженной работы на всех уровнях кинопроизводства. Джо Райт подготовил для нас информативный и прекрасно укомплектованный урок истории с красивыми кадрами, хорошей музыкой и грамотной режиссурой. Но что действительно заслуживает восхищения – это невероятное, глубокое перевоплощение Гэри Олдмана, подарившего нам лучшую роль в своей карьере, самого «живого» Черчилля в кино и образец безукоризненного актёрского искусства.