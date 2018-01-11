Есть только один способ справиться с горем: достойно справиться с ним, с горем.

Мой сосед, однако, кончину Михаила Державина горем не считает, и он принципиален: “Это не горе, это переход в другое измерение. Человек прожил настолько достойную, настолько светлую жизнь, что дай Бог всякому”.

И меня, горюющего, понять можно, и сосед прав.

…Мы летели в Одессу; сейчас, вспоминая священные имена, с кем я сподобился оказаться в одной компании, я сам себе не могу ответить на вопрос: как я, лапоть многогрешный, в этот пантеон просочился?

А имена такие: Державин, Арканов (Светлая Память!), Левон Оганезов (многая лета! По причине хвори не приехал к нам на съемки “Естественного отбора”, я переживаю)…

Рейс откладывался и откладывался, мэтры глумились надо мной, чему я был несказанно рад.

Державин, Михал Михалыч, взял с меня слово, что я никогда не буду употреблять слово “креативно”, а буду говорить “нетривиально”, Арканов обзывал меня “геростратом”.

Я, понятное дело, беспрестанно хохотал (я не настолько глуп, чтобы обижаться на выдающихся людей) и подлизывался.

Когда я назвал Державина гением, он тут же ответил: “Предпочитаю ощущать себя частью природы”.

Я точно помню, что назвал его (льстец!) “самым добрым человеком планеты”, на что он моментально отреагировал: “Если мы улыбаемся, это не значит, что у нас кобура застегнута”.

Необходимо сказать, что по общению с такими глыбами скучаешь, но глыбы глыбам рознь, и, хотя я непревзойденный лизоблюд, я не кривил душой, называя Михал Михалыча добрейшим человеком. Приветливейшим человеком (как давно вам случалось вспомнить, не использовать даже, а вспомнить это определение – приветливый?).

Качественных людей – с золотым сердцем и дальним умом все меньше. Или я сгущаю?

Кругом улюкаевы, сечины, показушно верующие и хамоватая недалекая молодежь, редкие праздники и частое горе, “в воздухе разлита растерянность”.

Или прав сосед? Не горе, а переход в другое измерение?

Михаил Михайлович, в моем словаре нет слова “креативно”.

И теперь Вы действительно стали частью природы.

Самой доброй и приветливой ее частью.

Я буду скучать.

Спасибо за то, что отвадили меня от геростратовой славы.

Прощайте, дорогой мой человек.