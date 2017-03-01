Настали темные времена…

О кинокартине «Лунный свет» писали много и, как оказалось, совершенно не зря, фильм сенсационно смог таки обойти в борьбе за главную награду американской киноакадемии фаворита «Ла-Ла Ленд». Тем не менее поговорить о картине еще раз, теперь уже в статусе лучшего голливудского фильма года, стоит.

Противостояние «Лунного света» с «Ла-Ла Ленд» и его драматичный финал , когда по ошибке победителем сначала объявили работу Дэмьена Шазелла, безусловно, момент исторический. Кадры, как за 30 секунд сцена полностью «перекрашивается» – почти целиком «белую» команду, стоявшую за производством мюзикла, сменяют создатели афроамериканской драмы – громче любых лозунгов подтверждают, что в Голливуде (в мире?) действительно настали новые времена.

Но чтобы понять, что далеко не все готовы принять такие изменения, далеко ходить не надо. Напротив, из далекого Лос-Анджелеса надо вернуться в российское пространство, хоть и виртуальное. Количество ненависти исторгнутое пользователями в соц. сетях и на профильных сайтах невообразимое. Как водится, борцов за чистоту искусства страшно возмущает победа картина об афроамериканце гомосексуальной ориентации, а именно так, емко и лаконично, обычно фильм презентуют и в СМИ. Смотреть такую «мерзость» граждане, конечно, не собираются. Понятно же, что погрязшим в «псевдотолерантности» американцам нет никакого дела до художественных качеств фильмов. Ведь иначе бы наградили приятный мюзикл, а в фильме, где есть черные и геи ничего кроме конъюнктуры быть не может, и это понятно из того, что в нем есть черные и геи. Логика примерно такая, впрочем, видимо, не до нее, когда такой ужас происходит. Немаловажно, что не забывают подчеркнуть: «я конечно не расист и не гомофоб, но «Оскар» за фильм про черного гея, это безобразие». На похожую реплику героини Кирстен Данст в другом оскаровском номинанте «Скрытые фигуры» обращённую к персонажу Октавии Спенсер, где первая говорит, что «в принципе ничего против вас (чернокожих) не имею», и получает резонный ответ: «охотно верю, что вы правда так думаете». Итак, «Оскар» уже не тот, Америка безнадежно утонула в глупой политкорректности? Причем уже очень давно. То ли радоваться, то ли посочувствовать. Однако парадокс, каждый год эти возмущенные граждане готовы просыпаться в 4 утра, чтоб церемонию посмотреть. И еще раз убедиться, засвидетельствовать – нет, не тот. Но отчего же так убиваться и удивляться из раза в раз? Да неужели столько часов недосыпа только ради глумления и праведного возмущения? Или бессознательное подсказывает, что никакой внятной альтернативы российская действительность не представляет, сколько ее не «скрепляй», поэтому, чтобы хоть как-то самоутвердиться, надо напомнить как это здорово, что «зато не как у них»?

Поразительна, конечно, быстрая утомляемость возмущающихся «гнетом толерантности», ведь усталости от засилья «фильмов про черных инвалидах-трансвеститах» (примерно так шутят недовольные) взяться неоткуда при всем желании. «Лунный свет» стал первым фильмом завоевавшим серьезные награды с главными героями темнокожими, где темой не является расизм. И, конечно, первым триумфатором, где наличествует ЛГБТ тематика (а ведь скажем прошлогодняя великолепная картина «Кэрол» была почти полностью проигнорирована, последний сравнительный успех был только у «Харви Милка» десять лет назад, но ведь и там, сугубо о борьбе за права). И, конечно, никому не интересно, что это самый малобюджетный триумфатор «Оскара» в истории, (1,5 миллиона $), независимый проект, чудом взобравшийся на вершину студийного Олимпа из Санденсевско-Теллурайдного инди-гетто. Однако, сетуют на засилье, и все тут. Результат, несомненно, проще списать на политический заказ или моральное разложение. Что, к великому счастью, в обществе, где депутаты рассуждают о чертах оседлости и кто, кого варил в котлах, а кино спонсируется исключительно из логики патриотической целесообразности, попросту невозможно. И не забывают напоминать об этом и себе, и «политкорректным разложенцам» по всему миру.

Спору нет, главный приз киноакадемии почти всегда значит чуть больше, чем пресловутый «выбор лучшего», это также и декларация определенного мировоззрения, ответ на актуальные социо-культурные дилеммы. И академия пошла бы против как здравого смысла, так и вкуса, выбрав бы «Ла-Ла Ленд», прилежную и глубоко реакционную по своей сути «копипасту», чья победа стала бы вдвойне нелепой на фоне так называемого «глобального правого поворота» в мире, в то время как «Лунный свет» по праву можно считать одним из топ-3 победителей в истории награды в 21 веке. И остается только порадоваться тому, что эта картина также способна символизировать и некий протест против всевозможных дискриминационных тенденций. При этом «Лунный свет» совсем не зациклен на «черном» и ЛГБТ дискурсе. Дженкинс отказывается маргинализировать историю и своих героев. Они также нормативны как и белая гетеросексуальная пара «Ла-Ла Ленда». И «Лунный свет» не произведение утверждающее эту нормативность, а это факт не требующий дополнительного внимания или пояснений. Режиссер вместе с оператором Джеймсом Лэкстном и композитором Николасом Брителлом преодолевают язык, лингвистические барьеры, переходя в нечто совсем иное, что принято называть поэтическим или симфоническим, но это лишь попытка опередить эту ускользающую неуловимую красоту, которая однако сочетается с способностью картины говорить с каждым, кто хочет услышать. Этот фильм – личное высказывание, которое становится универсальным, но при этом ни разу не проваливается в обобщение.

«Лунный свет» это, безусловно, не любовная история, история о Любви как таковой, ее невозможности. Точно также как это не история взросления, но история самоопределении. Режиссеру Барри Дженкинсу удалось сделать серьезное кино без лишнего пафоса, выспренности или патетики. С вниманием к деталям и мелочам он выстроил фильм так, что надобности в прокламациях, морализаторстве или широких драматических жестах отпадает. Протагонист Широн в картине представлен почти как ангельская фигура (в чем-то отсылая к «Крови поэта» Кокто). Он едва ли принадлежит этому миру, избегая шаблонных идентичностей навязываемых социумом, также как и сам фильм не поддается расовой или гомосексуальной таксонимизации. И также как фильм главный герой противостоит текстуальности, линейности нарратива, изъясняясь чаще жестами, мимически или же ограниваясь абсолютным молчанием. Тишина, безмолвие фактически метафизичны здесь по своему значению, ибо речевой акт, разговор уже является встраиванием в символическую систему, которой противится Широн до третьей части фильма, где уже форма и суть, слова и смысл совсем не обязательно совпадают. Смена стиля съемки, радикальная внешняя трансформация героя, смена цветовой палитры – все в «Лунном свете» работает в конечном счете на подчеркивание неизбежности постоянного поиска, определения себя , «Я» как динамичной живой структуры, непереводимой в текст. Модель крутого альфа-самца легко воплотима: вставил зубы, раскачался, цепь побольше. Это не то, кем он не может быть, наоборот, это слишком просто – намного сложнее быть собой, хотя ведь и не быть тоже невозможно.

В каком-то смысле «Лунный свет» является тем самым произведением, чья кинематографичность оправдывает звание кино как искусства, чья магия разрушается от любой попытки лингвистической тривиализации – слов просто недостаточно. И думается. что именно за это голосовали американские академики в первую очередь. И возможно, что благодаря этому намного больше людей в мире посмотрят и оценят «Лунный свет» как Кино, которое, конечно же, им является больше, чем роман между красивыми и звездными актерами, яркие наряды, «цепляющие» мелодии. И как не крути, в воскресенье состоялся триумф именно искусства, причем актуального, и остается только поздравить с этим всех причастных и заинтересованных в кинематографе.