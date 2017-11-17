«Лига справедливости»: Кладбище домашних животных

Лига справедливости – квинтэссенция фанатской радости, вызываемой у всех, для кого аббревиатура от Detective Comics плотно ассоциируется с лучшими годами жизни. Для тех, у кого супергерои из комиксов были верными спутниками в тернистом приключении из юности во взрослую жизнь или потом стали каким-то образом её частью, превратившись в работу или профессиональное увлечение, событие 1960 года изменило мир. Под одной обложкой впервые собрались сразу семь разных, но обожаемых без исключения супергероев, сформировав уникальную команду и исполнив мечты миллионов. Бэтмен, Супермен, Чудо-Женщина, Аквамен, Зелёный Фонарь, Флэш и Марсианский Охотник: каждый из них с поражающими воображение способностями, возможностями, персональными характеристиками и многомиллионной армией поклонников. Однако до первого полнометражного фильма фанатам пришлось ждать долго.

Впервые надежда забрезжила в 2007 году, когда режиссёром будущего эпического объединения героев на экране был назначен отец «Безумного Макса» Джордж Миллер. Затея в итоге не выгорела, отсрочив эпохальное событие ещё на 10 лет. Но чуть раньше явился пред нами Зак Снайдер, запустивший сначала общую вселенную по комиксам DC, а затем анонсировав полноценный долгожданную ленту про заждавшуюся своего часа Лигу справедливости. Казалось бы, при уже наполовину готовом фильме ничего плохого случиться не может, но внезапно режиссёр покидает свой пост, его сменяет Джосс Уидон, сценарий переписывается практически с нуля, начинаются пересъёмки, урезание хронометража, кардинальная переработка тона и так далее. Не успев сделать свой первый вздох, существо вернулось на операционный стол, где его стали подвергать максимальным модификациям, которые по задумке гарантировали более удовлетворительную и лояльную зрительскую реакцию при встрече. И вот, медленно и боязливо существо является на свет, напоминая собой печально известный труд доктора Франкенштейна, который напугал его настолько, что тот решил похоронить безжизненное тело на кладбище домашних животных. В результате, «Лига» воскресла, на удивление бодро себя чувствует, даже улыбается и постоянно шутит, невзирая на то, что внутри она всё также мертва.

Итак, миру снова грозит уничтожение. Древнее и могучее существо по прозвищу Степной Волк высвобождается из заточения, чтобы устроить очередной в своём послужном списке апокалипсис. Предчувствуя угрозу мирового масштаба, Брюс Уэйн/Бэтмен (Бен Аффлек) и принцесса амазонок Диана Принс/Чудо-Женщина (Галь Гадот) начинают собирать команду с общими интересами, а точнее с уникальными суперспособностями. Причиной обоих жестов – прибытие Степного Волка и создание отряда защитников Земли – является Супермен (Генри Кавилл), а точнее его преждевременная кончина в финале «Бэтмена против Супермена».

Завязка всего фильма заключается в смерти Супермена, после которой мир наполнился таким страхом, что его стало достаточно для высвобождения из оков Степного Волка. Такая привязанность к величайшему супергерою на планете, конечно же, очень трогательна, но, во-первых, инопланетное вторжение Зода (Майкл Шеннон) в «Человеке из стали» явно вызвало больше страха у мировой общественности, а во-вторых, с чего это вдруг человечество позабыло о том, как оно жило без Супермена до этого? Да и весь этот страх среди населения показан одной единственной сценой, где какой-то хулиган с нацистской внешностью громит прилавок с фруктами семьи иммигрантов. То есть получается, смерть Супермена породила ксенофобию, или просто эта душераздирающая сцена является синекдохой мировой неспокойности и повышения уровня преступности? Нет, конечно, комикс по своей природе и изобразительным возможностям явление схематичное. Но когда речь заходит об экранизации, особенно в 2017 году, видеть сюжет, состоящий из схем «он – плохой, они – хорошие, здесь грустно, там смешно», клишированных иллюстраций и вырванных страниц, зрелище как минимум разочаровывающее.

Но давайте не будем о минусах. Точнее вернёмся к ним чуть позже. Приход Джосса Уидона всё-таки хорошая затея. Он грамотный режиссёр, у него есть опыт в подобных супергеройских тим-апах (дилогия «Мстителей» за плечами), но самое важное – он отлично работает с персонажами. Уидон поусердствовал над общим тоном картины, сделав его лёгким и ненавязчивым, в противопоставление угнетающему настрою «БпС». Он добавил много юмора, шуток и забавных диалогов между персонажами. Стали ли это похоже на «Мстителей»? Скорее да, чем нет. Но зато «Лига справедливости» получила свою сильнейшую сторону – именно за персонажами приятнее всего наблюдать в этом фильме. Кроме того, студия явно прислушалась к успеху «Чудо-Женщины», осознав, что Галь Гадот буквально тянет на себе всю DCEU. Даже сценарий подработан под её героиню: у амазонки самые внятные, логически последовательные фразы, её роль заметно расширена, героиня выведена в авангард супергеройского капустника, а также появились многочисленные упоминания одного из любимых персонажей её сольника – Стива Тревора (Крис Пайн).

К сожалению, в тени сияния Чудо-Женщины оказывается Бэтмен, присутствие которого в фильме порой совсем не замечается. Да что там говорить, если про него даже другие персонажи не всегда вспоминают, например, в одной сцене все просто улетели и убежали на грядущую битву, в то время как Бэтмен лишь прибежал (запыхавшись) к концу сражения. К Бену Аффлеку не может быть никаких претензий, такой уж сценарий, подаривший нам одного из самых вялых в истории персонажа Брюса Уэйна и совершенно незначительного Бэтмена. Однако у нас есть три новичка. Супербыстрый Флэш (Эзра Миллер) становится главной комедийной силой «Лиги справедливости». Он постоянно шутит, к удивлению, порой даже удачно, но всё равно представить отдельный фильм про него одного пока нереально (да и как второплановый герой он всё-таки уступает фоксовской Ртути). Аквамен (Джейсон Момоа) – второй после Чудо-Женщины главный плюс фильма. Этот брутально хлещущий с горла виски под The White Stripes повелитель океанов с воинствующими граблями безусловно хорош. Его сольный фильм, пожалуй, теперь хочется увидеть ещё сильнее, ибо здесь нам вскользь упомянули тяжёлые отношения с его матерью, которую будет играть сама Николь Кидман, и интригующую предысторию персонажа. Да и комедийный потенциал Джейсона весьма неплохо раскрывается в сцене с лассо Дианы.

В оригинальном составе Лиги справедливости были также Марсианский Охотник, который умеет читать/контролировать мысли и приобретать форму любого существа, а также Зелёный Фонарь, чьи способности ограничиваются лишь воображением и чьё появления фанаты ждут как манну небесную (и здесь они совершенно точно получат надежду на скорое его появление). Но вместо этих двух любопытных и крайне интересных персонажей мы имеем Киборга (Рэй Фишер). Наполовину человек, наполовину робот, с никакущей предысторией и суровым как камень лицом, Киборг доблестно становится самым унылым супергероем на планете. Кроме того, на него без слёз и не взглянешь – эта ужасная схематичная компьютерная графика, из-за которой металл на его лице выглядит как раскрашенный картон, а граница его плоти и брони напоминает своей ровной и без каких-либо шрамов линией границу Египта и Судана на географической карте.

Но всё же, несмотря на безмерную харизму Аквамена, постоянные шутки Флэша или сюжетную значимость Киборга, все они такие же картонки, которой была Чудо-Женщина в «БпС». Мы не знаем почти ничего об этих персонажах, мы не видели их личных историй, мы не может заставить себя им переживать. Отдельного разговора заслуживает главный злодей, он же Степной Волк. Если Киборг – откровенно плох, то Волк – ужасен. Хуже злодея попросту придумать невозможно. Полностью компьютерный, весь фильм с пафосом затирающий о том, как многих он уничтожил и как много ещё убьёт, зачем-то душащий при разговоре своих помощников… Ох, какой же стыд. По сюжету он собирает три материнских ящика, которые очень давно отдали трём народам – амазонкам (которые спрятали куб на острове), атлантам (погребли его в подводном храме) и людям, который (внимание) просто закопали могущественное оружие в лесу на три метра под землю. Но самое забавное, что Степной Волк (напоминаю, уничтоживший миллионы планет) боится интернета, поэтому телепортируется в северную Польшу (в нашем дубляже, но на самом деле, в русскую деревушку, где местные жители говорят на каком-то словацком языке), чтобы устроить апокалипсис там, окрасив небеса в красный цвет и разрушая советские хрущёвки. Да, это всё ещё современный голливудский блокбастер, вышедший в 2017 году с невероятным бюджетом в 300 миллионов долларов.

Именно такой астрономической сумме равняются производственные затраты, включающее в себя масштабные пересъемки и длительный пост-продакшен, теперь уже одного из самых дорогих проектов в кино, который на выходе всё равно выглядит как неудачный фан-арт, а не существующий на самом деле фильм. И напоминание о пересъёмках буквально приветствует зрителя, поскольку открывающаяся сцена, уж очень сильно напоминающая начало «Человека-Паука: Возвращение домой», одна из них. Мы видим флэшбек с Суперменом, у которого (опять внимание) мультяшная верхняя губа. Новость о том, что отросшие к новой «Миссии: Невыполнима» усы Генри Кавилла будут «замазаны» на компьютере оказались правдой, но никто даже не подразумевал, что сделано это будет так дешёво и откровенно плохо. В итоге теперь можно невооруженным глазом отличить сцены с Суперменом, снятые Снайдером и Уидоном. С Брюсом Уэйном уже сложнее – добиться улыбки на лице Аффлека удалось без вмешательства графики, а вот заметить, что фон одной и той же сцены (в которой начало оставлено снайдеровское, а конец уже уидоновский) отличаются, не так просто.

И такой весь фильм – изрезанный, непоследовательный, с резкими переходами от сцены к сцене и пришитыми рукавами. Сокращение хронометража было одним из основных требований студии от Джосса Уидона, на выходе получилось вообще 1:50, за которые нам не успевают должным образом представить персонажей и объяснить происходящее на экране – как результат, полнейшее месиво на экране. Вырезали самые сочные сцены из трейлера, намекающие на воскрешение Супермена – фразу Альфреда (Джереми Айронс) «он говорил, что ты придёшь» и голограмму красного плаща с компьютера Брюса. Всё это указывает на то, что Зак Снайдер изначально планировал другое воскрешение Супермена, скорее всего, оно было бы более продолжительное и эффектное, поскольку вариант «Лиги справедливости» получился уж очень простым и нелепым. Стоит нам по традиции уже ждать расширенную режиссёрскую (Снайдеровскую) версию? Спасёт ли она фильм? Или хотя бы улучшит, как это было с «БпС», или сделает только хуже, как в случае с «Отрядом самоубийц»? Остаётся надеяться на лучшее и ждать.

Из фильма вырезали Уиллема Дефо, Робин Райт, Джесси Айзенберга, Кирси Клемонс. До минуты сократили экранные появления Билли Крудапа в роли отца Барри (имя Флэша без костюма) и Дж. К. Симмонса в обновлённой версии комиссара Гордона (актёр весь год интенсивно проводил время в спортзале, а в итоге появился на три крошечные сцены). Однако не все были вырезаны окончательно и не все были упомянуты в титрах: стоит напомнить, что у «Лиги» есть две сцены после титров. Одна зачем-то повторяет точно такую же сцену из самого фильма, состоявшуюся буквально 15-ю минутами ранее. А вот вторая отличная, продолжительная (по меркам сцен после титров) и вселяющая надежду на в кои-то веки достойных (не компьютерных) злодеев во вселенной DC.

В кино слишком много дурацких совпадений: Аквамен, которого можно найти лишь в богом забытой портовой деревушке где-то в далёкой Исландии, совершенно случайно проплывает мимо канализации какого-то островка рядом с Нью-Йорком и спасает ситуацию. Сцены неожиданно обрываются: Киборг тащит на уэйновском механическом землекопе супергероев из огромной воронки и в какой-то момент просто улетает из кадра, бросив всех, и сцена завершается. Более того, вся эта «спасательная» операция идёт против логики: почему супергерои зацепились за какого-то гигантского робота, который тащит их наверх? А как же суперсила и умение летать того же Киборга и Чудо-Женщины?

«Ты хорошо пахнешь». Думается, эта фраза станет отличным компаньоном «Марте» из «БпС». Кто вообще додумался вставить этот разговор именно в этот момент фильма, которому предшествовало столько всего, что очевидно важнее, нежели новость о телесном аромате. Трудно не заметить, как мучается Эми Адамс в роли Лоис Лэйн, но ничего не поделать, у неё контракт и ключевая роль. Ключевая она, правда, для одного лишь эпизода, который вы сами увидите и оцените его оригинальность.

Как же не хватает Джанки Экс-Эла. Это осознаётся во время финальных титров, когда звучит его бомбезный совместный с Гари Кларком-младшим кавер на Come Together Битлз, и ты пытаешься вспомнить хоть какую-нибудь мелодию Дэнни Элфмана, который написал невероятно блеклый и усыпляющий саундтрек к «Лиге справедливости» с узнаваемыми мотивами из «Человека-Паука» Рэйми, «Бэтмена» Бёртона и вторым «Мстителям» того же Уидона. Даже восхитительное творение Джанки и Ханса Циммера – персональную музыкальную тему для Чудо-Женщины, с которой изобретательно поработал композитор Руперт Грегсон-Уильямс в сольном фильме, Элфман сократил до пары секунд, вытащив из неё главный элемент – драйв от электрогитары.

Нужно понимать, что в провале фильма вины Джосса Уидона нет. Ему пришлось работать с тем, что дали, спасать полумёртвое и подстраиваться под требования студии. Но и Зака Снайдера не в чем обвинить: он разрабатывал кино со своим видением, которое, судя по всему, мало отличалось от его предыдущих работ и не гарантировало улучшений зрительской реакции по сравнению с ранними проектами DCEU (исключая их флагмана и главный триумф – картину Пэтти Дженкинс). Установка была одна: короче, легче и смешнее. Будто бы длинный хронометраж, мрачный тон и отсутствие шуток стали главной проблемой «На заре справедливости». Вышел «Отряд самоубийц» и доказал, что это не так, указав на серьёзные проблемы со сценарием, персонажами, злодеями и повествованием. Вот те самые проблемы, над которыми создатели «Лиги справедливости» должны были работать, а не лихорадочно придумывать способы, как бы заставить аудиторию смеяться и упростить происходящее на экране до уровня очередной серии второсортного супергеройского сериала на ТВ. Безусловно, негласный ориентир был на Marvel Studios, как минимум попытаться достичь хотя бы чего-нибудь на уровне «Эры Альтрона», но, к сожалению, перед нами скорее «Отряд самоубийц 2».

И напоследок: «Бэтмен против Супермена» был лучше. Пусть тон фильма вгонял в депрессию, но хотя бы он был выдержан в одном настроении от начала до конца. Пусть у него были серьёзные сценарные проблемы, но визуально кино выглядело безупречно. Пусть он был не смешной, но его мрачность вполне себе служила визитной карточкой не только режиссёра, но и потенциально всей будущей киновселенной. «Бэтмен против Супермена» хоть и не был идеальным супергеройским фильмом, однако он каждым своим кадром претендовал на большее: библейские аллюзии, отсылки на классику комиксов, трепетное отношение к первоисточникам, погоня за эстетизмом, предпосылки к чему-то более эпичному в будущем и множество завораживающих стилистических решений. Разговоры об этом не прекращаются по сей день. «Лига справедливости» же совершенно лишена амбиций, кино напоминает ненавязчивое цирковое представление, суматошное и не с самой лучшей хореографией, отчаянно пытающееся развеселить зрителя, жертвуя целостностью, логикой и здравым смыслом. Если бы не появления на сцене Галь Гадот и Джейсона Момоа, да пары-тройки удачных комедийных забегов Эзры Миллера, то проще было бы спасти мир в одиночку, чем вспомнить «Лигу справедливости».