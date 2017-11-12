{ 12 ноября 2017 }

«Афера доктора Нока»: Реинкарнация Остапа Бендера

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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 Афера доктора Нока

Французский писатель, драматург Жуль Ромэн (1885 – 1972), известный как автор самого длинного – в 27 томах – в мире романа – «Люди доброй воли», в 1923 г. сотворил обаятельного, неотразимого в искусстве мошеннических манипуляций персонажа – доктора Нока/Knok, описав его авантюрные приключения в нескольких произведениях. Сначала появилась сатирическая комедия – «Нок, или Торжество медицины», затем создан одноименный роман, по сценариям которых в 30-е годы 20-го столетия устраивались успешные постановки на французских театральных сценах.

С 9 ноября в российском кинопрокате стартовала замечательная экранизация книжной истории – фильм «Афера доктора Нока», срежиссированный французским киноавтором Лоррэйн Леви («Каждый хочет любить»/2008). 

Прекрасный французский актер Омар Си («1+1/Неприкасаемые» (2011), «Шоколад/2016») бесподобно вжился в роль хитроумного доктора Нока, сделав своей потрясающей игрой трагикомедию необыкновенно захватывающей и увлекательной.

Спасаясь от преследователей из криминального мира, в котором Нок когда-то имел успех шарлатана и махинатора, непревзойденный хитрец вновь пускается в эксцентричную авантюру, перевоплощаясь в корифея медицины – доктора Нока, и оказывается в красивейшей горной местности, в небольшом французском городке. Благодаря мастерству афериста и великолепного комбинатора, медицинские изобретения и методы лечения доктора Нока превращаются буквально в «панацею» и для больных, и для здоровых. Доктор Нок в кратчайшее время становится желанным и почетным горожанином, приобретая необъятную власть над жителями города, в своей страсти к наживе и обогащению. Однако, когда доктор Нок по-настоящему влюбляется, в чудесную Адель (Ана Жирардо («Прекрасный день»/2014, «Сент-Амур: Удовольствия любви»/2016), все его авантюрные бизнес-планы и меркантильные желания исчезают, в стремлении спасти и быть рядом с любимой, пожертвовав репутацией, властью и финансовым благополучием.

Сюжетные и смысловые хитросплетения приключений доктора Нока необычайно похожи, напоминают романтические и авантюрные похождения Великого Комбинатора – Остапа Бендера, истории о котором, описанные И. Ильфом и Е. Петровым в шедевральных «плутовских» романах «12 стульев» и «Золотой Теленок» были многочисленно экранизированы польскими, британскими, американскими и российскими режиссерами. 

Несмотря на то, что роман о приключениях доктора Нока и был сотворен за несколько лет до появления на свет Остапа Бендера (1927 г.), доктор Нок только сейчас нашел свою съемочную группу для киноэкрана, в то время, как его «прототип» Остап Бендер уже давно блистал в кино. Еще и поэтому сатирическая трагикомедия «Афера доктора Нока» про очередного Великого Комбинатора или «прообраз» Остапа Бендера, воплощенного в докторе Ноке, получилась потрясающе интересной, наполненной тонким юмором, повсеместными интригами, сопровождающимися грустными нотами трагедии.

Афера доктора Нока (Knock)

Год: 2017

Афера доктора Нока Постер

Жанр: комедия

Страна: Франция, Бельгия

Режиссер: Лоррэйн Леви

Сценарий: Лоррэйн Леви, Жуль Ромен

Продюсер: Оливье Дельбоск, Марк Миссонье, Emilien Bignon

Оператор: Эммануэль Сойер

Композитор: Сирилль Офорт

Художник: Франсуаза Дюпертью, Пьер-Жан Ларрок

Монтаж: Сильви Гадмер

В ролях: Омар Си, Алекс Лутс, Ана Жирардо, Сабин Азема, Паскаль Элбе, Одри Дана, Мишель Вюйермоз, Кристиан Эк, Элен Венсан, Андреа Ферреоль

Мировая премьера: 18 октября 2017

Премьера в РФ: 9 ноября 2017, «MEGOGO Distribution»

Продолжительность: 113 мин. / 01:53

Анастасия Миронова


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