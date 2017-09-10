Я еврей. Чистокровный, как ахалтекинская лошадь. Никакой моей доблести или упущения в этом нет. Просто я родился у мамы и папы евреев. Они поженились, и в одну из августовских ночей путем обычных манипуляций зачали меня. А в мае я родился на свет. Розовеньким и крепеньким малышом.

Еврейство дает ряд преимуществ. Во-первых, евреи считаются умными. Хоть их и не очень любят,но “вы евреи, вы и думайте” подсознательно звучит не только в сериалах, но и в повседневной жизни. Это не всегда и не везде правда, но стереотип есть стереотип.

Во-вторых евреи считаются малопьющей нацией.”Не то, что мой Вася, скотина”- так говорила наша соседка Маша, русская женщина с грустными глазами. Я в это верил, потому что мой папа практически не пил.

Но потом я вырос и встретил много тяжело бухающих соплеменников, что зародило в душе моей некоторое сомнение. Миша Любкин, разжалованный за пьянку фельдшер скорой помощи даже помер под забором от синьки, как это и положено в классическом варианте рассказов о смерти, подстерегающей алкоголиков.

В третьих, евреи считаются богатыми. Почему? Вполне объяснимо. Во-первых, они продали Россию. Во-вторых ее же потом и споили. Вероятно это все происходило даже одновременно.

Но глядя на себя в зеркало, я каждое утро задаю один и тот же вопрос. Где, сука, я был, когда мои однополчане по синагоге делали все эти манипуляции? Где моя доля? Где мои несметные сокровища, которые я так и не сколотил на коммерции русскими березками и бутлегерстве? Почему я проебал этот момент?

Единственная правда о евреях это то, что мы не понимаем полутонов. Если вы музыканты, то, как правило гениальные музыканты. Если артисты, то мы талантливые артисты. Если еврей физик, то как минимум нобелевский лауреат. Если математик, то теорема Пуанкаре это сущая ерунда для него.

Но если еврей идиот, то, поверьте мне, нигде и никогда вы не найдете более беспросветного идиота, чем еврей. Я в этом убедился и убеждаюсь постоянно. Нигде и никогда вы не найдете такого тотального идиотизма, поверьте.

Взять хотя бы уехавших в Израиль жителей Жмеринок и Торжков. Даже там, под солнечным небом Ашдода, сидя на пластмассовом стульчике шуарменной, слизывая с пальцев вытекший из горячей питы хумус, они готовы умереть за Донбасс. Не важно на какой стороне, это вообще не важно. Готовы и все. Но не умирают. Потому что шуарму еще не доели, наверное. И потому что завтра очередь к ортопеду, не проебать бы. И потому что Софочка будет ругаться. И потому что Мишенькины какашечки надо завтра надо на яйцеглист сдать. И потому что завтра в семь на работу. А так бы да. Так бы конечно.

Знаете, есть одна вещь, которая у евреев не получается вообще. Никогда. Это заниматься политикой любой другой страны кроме Израиля. Вообще говно получается. Поверьте. Лорд Дизраели и Шафиров, конечно были, но выкресты евреями не считаются.

Ах, да. Тут один израильский хомячок мне в упрек написал, что у меня жена гойка. Ну, да. Гойка. Но на свете есть очень много гоев, за которых я бы отдал свою жизнь. За многих евреев бы даже пальцем не пошевелил бы. А за них бы отдал. Такая вот хуйня, малята. Наверное я не правильный еврей. Хоть и чистокровный, как ахалтекинская лошадь.