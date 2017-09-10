Демократия

В демократию не верю. Всеобщее избирательное право считаю глупостью и глупостью вредной. Нас изрядно запутали этим и другими правами, в результате необязательными сделались обязанности.

То, что стоит за словами родственными по смыслу с демократией по факту ничего с декларируемым общего не имеет – сплошная демагогия и подмена этих самых понятий.

Идеальным считаю просвещённый авторитаризм, интеллектуальную тиранию. Увы, у нас в России нет ни того, ни другого, а есть игра в слова, в основном от оппозиции. Власть занимается другими делами.

Возможность выжить, встроиться в остальной мир и таким образом сделать этот мир лучше, для нашей империи – государства объединяющего в своих границах разные-приразные народы, определяется тремя базовыми направлениями. Образование, медицина и военная мощь.

Находясь уже на грани полного развала до прихода Путина, Россия, понятное дело, не могла двигаться по всем направлениям сразу. У населения не было мотива к модернизации даже по одному из этих направлений. Путин, опираясь на ближний круг, (ладно, назовём его кооперативам “Озеро”, на радость оппонетов) сосредоточил усилия на одном – на модернизации вооружённых сил. Результаты трудно не разглядеть даже упоротым.

Да, образование и медицина не поспевают. Вернее, по этим направлениям полная жопа. Но иного пути не было. Понятно почему.

Пришло время навалиться на образование с медициной? Не знаю. Достигли мы того уровня защищённости, чтоб перенаправить усилия в этих направлениях? ХЗ. Думаю, для успешности образования и медицины нужно больше авторитаризма. Надеюсь на его пришествие – жду просвещённого, с опорой на науку и опыт.

Вопреки вышеизложенному, пошёл и от чистого сердца проголосовал на кандидатов от “ПЖВ” и коммунистов.