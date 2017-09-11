На месте американцев и европейцев я бы уже паниковал. Знаете почему? Когда они огласили первые списки, мы ответили зеркально – такой же ерундой. На вторые списки Россия вообще не ответила. Хуже того. Путин снова замолчал. Пара шуток – [Читать...]

Прекрасно понимаю, что Путин очень многим не нравится, что он может быть даже ненавистен, но я искренне не понимаю, почему всякий придурок, прооравший “Путин – ху@ло!”, большинством этих людей сразу воспринимается, аки светоч мысли, герой сопротивления и бывает [Читать...]

Россия официально сообщила о теракте на борту нашего самолета, летевшего из Египта. В этой связи Путин сделал эмоционально выверенное и точное заявление. Это я к тому, что нам всегда кажется, будто правильные слова находят только лидеры других государств. [Читать...]

Либеральные комментаторы уже описывают как Путин попал в ловушку и будет вынужден либо слить Новороссию, либо слиться сам. Дамы и господа! Вы не забыли, что Путин непредсказуем? Вспомните – кто и когда мог предсказать его основные телодвижения – [Читать...]

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград ряду деятелей отечественной культуры. Среди награжденных, в частности, поэт-песенник, народный артист РФ Илья Резник. Ему присвоен орден Дружбы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.