{ 11 сентября 2017 }

Путин

Рубрики: [Фейсбук]  

Путин – это военный вождь.
Начиная с Дагестанской кампании 2000 года его амплуа не меняется. Парады, “калибры”, дни победы, Пальмира, Крым, Иловайск, санкции, контрсанкции…
Картинка немного утомила. Кроме того, на смену детскому восхищению войной, приходит понимание, что образ могущества страны только из военных сюжетов все равно не складывается.
Даже в образе Сталина негатив компенсируется совсем не 9-м мая. А великой индустрализацией, сотнями новых заводов, гигантскими стройками от океана до океана.
Возникает ощущение, что на смену военному вождю должен теперь прийти президент-строитель.
Президент, который не растянет строительство обычной автодороги из Москвы в Петербург на 12 лет.
Который не позволил бы ковыряться со стадионом “Зенит” 6 лет.
И не станет строить океанариум в городе, в котором до сих пор нет нормальной водоочистки и не хватает больниц.
Путин стройку не любит. Для него и Крымский мост – досадное обременение, часть военной операции. Типа форсирования Днепра.
А вот президент Собянин всю страну с удовольствием одел бы в оранжевые строительные каски вместо армейских комплектов “Ратник”.
Не будь Сергей Семенович заперт внутри МКАДа, он бы не стал тратить силы на гранитные тротуары и парк “Зарядье”.
А вспорол бы бульдозерами брюхо заросшей бурьяном России, устроил бы ей настоящую реновацию, которую она уже устала ждать…

Сергей Ключенков


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