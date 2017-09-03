Уже который возмущенный возглас, мол, вы тут календарь вертите, а про Беслан забыли. Мол, надо скорбеть и помнить.

Помним. За всех ничего не скажу, но помню. Более того, помню про 10 июля. Не надо лезть в яндекс, это день крушения “Булгарии”. Помню 1 июня. И почему-то в день защиты детей я не видел никаких траурных флагов. А это день взрыва Тель-Авивской дискотеки “Дельфинариум”. Там тогда собралось много русскоговорящих подростков.

31 октября, тот самый самолет “КогалымАвиа”. Там тоже погибли дети. Локерби, Мумбаи, Бали, Нью-Йорк. Хотя это не “наши”, не так жалко. А это 21 декабря, 11 июля, 12 октября, 11 сентября.

День памяти жертв Холокоста 27 января. День памяти жертв геноцида армян -24 апреля.

Можно продолжать. На каждую дату календаря найдется свое горе. История человечества очень печальна. И в этом виноваты мы сами.

Сколько не скорби и не вывешивая на свох страничках “никогда больше”, Это повторяется вновь и вновь.

Я помню все эти даты. Я мог бы написать о том, что это общая боль, что это ужасно и страшно. И ничего нового бы не сказал об этом.

Но профессиональные скорбцы, коих развелось в великом множестве с приходом интернета, отчего-то просят, чтобы я скорбел более лучше. Громче рыдал, писал проклятия тем, кто сотворил эти ужасы, не смотря на то, что они так уже миллион раз прокляты.

Одним словом делал всё то, ради чего террористы делают свое черное дело. Чтобы видеть ваши слезы, наслаждаться вашей болью и радоваться тому, что у них все получилось.

Я взрослел в Израиле. В стране, где теракт это дело, к сожалению обыденное. Там сложилась своя философия по отношению к ним.

Как бы не взрывали дискотеки, мы все равно танцуем. Как бы не взрывали автобусы с детьми, мы все равно рожаем детей и покупаем им проездные билеты.

Потому что враг не должен видеть наших слез. Он не должен знать, что нас можно запугать и деклассировать.

Но мы помним. Мы все очень хорошо помним, можете не сомневаться. И никому ничего не прощаем.

А Россия, простите, простила Беслан. Я не говорю о простых людях. Я говорю о тех, кто платит дань той республике, которая сделала этот Беслан возможным. Поэтому не меня вам учить скорбеть. Хотя я очень сомневаюсь, что те, кто меня это призывал делать сегодня ходят в черных шалях и молятся в церквях за упокой. Но интернет странная штука, здесь можно ходить с маске, и никто этого не заметит.