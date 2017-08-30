Золотой век

Лет через тридцать нам будут завидовать – типа, вы жили в Золотом веке Президента Путина. Ну, кто из нас доживет до того времени.

Я буду, цыкая зубом, объяснять – дескать, да.. и социальные сети в ходу были, и СМИ махровым цветом цвели и либералы непуганые внутри Садового кольца проживали..

Читайте Юрия Полякова “Демгородок”. Там – наше будущее.

Это когда на либеральную угрозу извне приходит Добрый Диктатор. Который либералов по доброму загоняет в резервацию , выделив каждому 6 соток для обработки и кормления.

Те смотрят в кинотеатре только свои авторские фильмы, и в обязательном порядке порнографию вместе с домочадцами – юными девами и малыми детьми.В школе учителя практикуют обучение доходчивым матом. В яслях тоже.. Ну и другие нужные аспекты современному либералу.

Насчет нас, ватников, я пока не знаю. Но чувствую. Будем работать от сих до сих с вечерним заходом в магазины. И никаких фрилансов.

Ну ладно, мы-то потерпим. Но либерасты наши чего добиваются в стойкой своей нелюбви к мягкому понимающему Президенту? Или им так уже хочется лопатой помахать на 6 сотках?