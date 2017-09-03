Каждый раз, когда обсуждаются проблемы Москвы или мегаполиса в принципе, – начинается столкновение горожан с колхозными урбанистами.

В чем отличие горожанина от колхозного урбаниста?

Горожанин – это человек, которому есть дело до частностей. До всех подробностей и нюансов.

Вот здесь я родился.

Тут булочная, куда мы с бабушкой за хлебом ходили.

А это дуб, который Толстого помнит.

А это вывеска, уцелевшая с двадцатых годов.

Под этим асфальтом – деревянная мостовая семнадцатого века.

Здесь – фундаменты церкви пятнадцатого века.

А в этом парке мы гуляли с первой любовью.

У памятника – есть охранная зона. В ней ничего строить нельзя.

А этот дом можно отреставрировать, а не сносить.

Здесь – великий вид, он – тот же самый, что и на гравюрах двести лет назад, и в него нельзя вторгаться застройкой.

А эти деньги лучше потратить вон на ту больницу, там ремонт не делали тридцать лет. Я здесь живу, мне больница нужна, а “фестиваль цветов” – нет.

Понимаете, если у вас в новом доме будет тысяча квартир, двести парковочных мест, а в каждой семье по две машины, то вы уедете только в ад.

Понимаете, если у вас прямо под окном едет огромное шоссе и еще строят развязку, то вы будете жить в аду.

Понимаете, если здесь будет стройка – то вот тут не будет больше солнца.

Понимаете, эти тротуары в городе, где восемь месяцев в году холодно, – бесполезны. Нам, местным жителям, надо быстро доехать, а не гулять в темноте на морозе навстречу ветру.

Понимаете, мне сначала нужно, чтобы вода уходила в ливневку и улица не превращалась в озеро после каждого дождя, а уже потом – сильно-сильно потом – нужно, чтобы ее “украсили к празднику”.

Понимаете, мы здесь не туристы, и не лимитчики, и не чиновники с загородной дачи.

Мы здесь живем.

Но колхозные урбанисты не понимают.

А, зануды какие! Мы вам красоту навели!

Квинтиллиард долларов освоили!

Триллиард таджиков пригнали!

Со всей Галактики плитку привезли!

Ну и что, ну вырубили ваше идиотское дерево – а мы новые посадим!

Ну снесли какую-то там вашу хибару – а мы вон какой домище отгрохаем! Триста этажей, а как блестит!

И жить надо по-настоящему, по-городскому, а не как раньше у нас в деревне. Жить надо так, чтобы вышел на балкон, а у тебя – ух! Море огней, все несется, все сверкает!

Вот это город, а не ваши трущобы!

Развиваться надо, двигаться вперед!

Тоже мне, мостовые какого-то там века, над гнилушками трясетесь!

Долго и дорого делать эти ваши ливневки, зато мы деревья-то как подсветим! Какие бульвары, какие проспекты, приезжайте, гости дорогие, со всего мира, у нас круче всех!

Ну красота же!

Неужели не понимаете?

Но горожане колхозных урбанистов тоже не понимают.

Тихо и сосредоточенно ненавидят.

И, дай-то Бог, когда-нибудь их изживут.