“Медведь Бригсби”: Ода независимому кино



Индустрия развлечений ширится день ото дня в геометрической прогрессии. Гик-культура испытывает настоящую эпоху Возрождения, в которой буквально каждый найдёт себе что-нибудь, от чего будет фанатеть и что обожать всем сердцем. Технологии развиваются, становятся доступными, что позволяет превращать свои собственные идеи в скромные кинофильмы с помощью обычного смартфона с минимальными затратами на декорации и рабочую силу. Мы живём в век, когда стало обычным создание собственного культа, ориентировано всего на 2-3 человек. Создание целого фильма с аудиторией в 5 человек, объединённых одной фанбазой. История учит, что всё великое начинается с малого. Некоторые идеи зарождаются в кругу близких друзей и остаются в нём навсегда. Другие же выходят за его пределы, распространяясь подобно вирусу и заражая всё больше людей. Именно таким путём весь мир узнал о покемонах, героях Марвел, Диси и других комиксов, персонажах Adventure Time, черепашках-ниндзя и многом другом, что уже стало привычным в поп-культуре. Режиссёр-дебютант Дэйв МакКери исследует сам феномен гик-культуры, наглядно демонстрируя, как из истории для одного рождается культ для миллионов.



Объект культа – костюмированная передача про медведя Бригсби. Аудитория у неё – один человек, уже почти взрослый Джеймс (Кайл Муни). Джеймса похитили ещё в самом младенчестве и принесли в подземный бункер, где его воспитывают и обучают якобы его родители (Марк Хэмилл и Клэр Дэйнс). Они припадают ему математику (больше похоже на вымышленную), говорят, чтобы никогда не выходил на улицу (ибо воздух там заражён), а остальные же знания Джеймс черпает из телепередачи, видеокассета с которой каждое утро появляется у него под дверью (каждый раз с новой, специально записанной серией). Мы застаём историю на последних днях героя в бункере: одной ночью к ним врывается специальный отряд полицейских, арестовывает фальшивых родителей и освобождает Джеймса, который даже не подозревал о существовании жизни вне четырёх стен.

После вступления в стиле «Шоу Трумана» начинается социальная адаптация Джеймса и знакомство с его реальными родителями, которые искали его все эти годы. Сюжетный поворот, который мы видели в «Комнате» Леонарда Абрахамсона, здесь приобретает совсем другой оттенок – более светлый и в лучших традициях Мишеля Гондри (его «Перемотки» в частном порядке). Детектив Фогель (Грег Киннир) открывает юноше тайну, что его кумиром детства, медведем Бригсби, всегда был его ненастоящий отец, который в одиночку ездил на огромный склад с реквизитом, надевал костюм медведя и снимал невероятные космические приключения исключительно для Джеймса. Но ещё больше потрясает протагониста поход в настоящий кинотеатр, куда его отводит кровный отец Грег (Мэтт Уолш). Будучи всецело ошеломлённым и поражённым увиденным, Джеймс спрашивает, кто снял это кино, снял ли он все фильмы на свете и кто вообще может снять свой фильм. «Любой», – отвечают ему родители. Тогда-то у Джеймса зарождается идея – собственноручно закончить историю медведя Бригсби.

Режиссёр не сильно насмехается над Джеймсом и его недопониманием современного мира – хотя очень забавно наблюдать за тем, как герой учится искать ответы через поисковик в интернете, дополняя каждый запрос в конце благодарственным «спасибо» – вместо этого история фокусируется на том, как самозабвенная вера в свою идею и увлечённость становятся заразительными для окружающих. Первым помогать ему решается новый и единственный друг Спенсер (Хорхе Лендеборг мл.), с которым он познакомился на первой в своей жизни вечеринке. Так случилось, что Спенсер мечтает стать CGI-художником и фактически в идеале умеет обращаться с компьютерной графикой. Они всё больше начинают рассказывать всем о своей задумке, о медведе Бригсби, Годном Гусе и других персонажах вымышленной вселенной, звучащих столь нелепо, как однажды звучали Бэтмен, Супермен, Человек-паук и Капитан Америка. Джеймсу удаётся раздобыть свои VHS-кассеты с несколькими сезонами, которые после конвертации попадают на YOUTUBE – одной из фундаментальных площадок для раскрутки авторских идей в век высоких технологий и интернет-зависимости.



Дебютная картина МакКери чем-то напоминает другой санденсовский хит – «Я, Эрл и умирающая девушка» Альфонсо Гомеса-Рехона. Оба фильма являются одами независимому кинематографу, творение которого объединяет и становится подспорьем для реальной и крепкой дружбы. Но у МакКери процесс производства фильма становится метафорой социальной адаптации главного героя, через него он познаёт столь чуждый и непривычный для себя мир. И важнейшим элементом «Медведя Бригсби» является реакция окружающих на психическое состояние Джеймса, они не пытаются переубедить его, заставить забыть о том детском телешоу, даже детектив Фогель постепенно начинает втягиваться в задумку, изобразив одно из героев будущего фильма с воистину шекспировским исполнением. Поначалу все, естественно, считают это ненормальным, но никак не больным, неправильным. Это очень важный сценарный ход, уводящий с поверхности вопрос временной социальной недееспособности и выводящий в авангард историю о том, как локальная увлечённость и всего несколько друзей рождают кое-что по-настоящему грандиозное.

«Медведя Бригсби» можно назвать странным, но порой в нём не хватает причудливости, зачастую свойственному инди-кинематографу. Его можно охарактеризовать смешным, но юмор здесь не такой как, например, в той же «Умирающей девушке», он крайне своеобразен и местами излишне осторожный, сдержанный. Это слегка удивляет, если глянуть на продюсеров фильма: во-первых, Фил Лорд и Кристофер Миллер, авторы «Лего. Фильма» и дилогии «Мачо и ботан», и, во-вторых, комедийно-пародийный коллектив The Lonely Island, чей заводила, Энди Сэмберг, даже отметился эпизодической ролью в картине. Но сценарий всё-таки писал исполнитель главной роли, комедиант Муни, так что этим можно объяснить отсутствие фирменного жёсткого и стёбного юмора The Lonely Island и минимум иронии, что так любят Лорд и Миллер (эта самая любовь, между прочим, довела до смены режиссёрского поста спин-оффа «Звездных войн» о Хане Соло).

Дебют МакКери получился очаровательной хвалебной песнью попкультурной одержимости. И пусть кино осталось без наград на Санденсе и Каннском кинофестивале (участие в которых само по себе можно смело назвать достижением для любого режиссёра), приз зрительских симпатий «Медведю Бригсби» гарантирован от любой аудитории.



