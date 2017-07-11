{ 11 июля 2017 }

Песня

Рубрики: [Фейсбук]  

Настоящего художника среди кинорежиссеров я лично для себя определяю не по оригинальности сценария, дрессуре актеров или вылизанной картинке, а по умению метко вкраплять песни в свой фильм.

Возьмите «Груз 200» Алексея Балабанова – фоном порой играет неприметная позабытая песенка «В краю магнолий» (без гугла я даже не скажу кто её исполняет) и именно она создает атмосферу фильма, перенося зрителя на годы назад во время действия. А когда виден Череповецкий металлургический комбинат со всей своей индустриальной серостью и одновременно слышно, как Юрий Лоза поет свой хит про плот, то это производит сильнейшее впечатление. Один эффектный мазок, смешивающий кинокартинку с музыкой, и ты понимаешь, что Балабанов – крупный художник. И Звягинцев в «Левиафане» угадывает с «О боже, какой мужчина», потому что песня емко характеризует тот социальный слой, что представляют герои.

И Юрий Быков с песней «Спокойная ночь» попадает в настроение фильма «Дурак». Художник это тот, кто может удачно скрещивать разные виды искусства, визуального и звукового как вариант.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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