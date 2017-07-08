«Призраки Исмаэля»: Между прошлым и будущим

Только недавно открыв юбилейный семидесятый Каннский кинофестиваль, новая картина Арно Деплешена «Призраки Исмаэля» пожаловала в одну из секций Московского. Называется секция – «Мастера». Признание Делпешена мастером кинематографа мирового класса, безусловно, жаркий аргумент для спора, а вот назвать его любимым и почитаемым режиссёром Франции можно со всей уверенностью. В его новом фильме снялись самые сливки французской нации – Марион Котийяр, Шарлотта Генсбург, Луи Гаррель и, конечно же, постоянный актёр Деплешена, Матьё Амальрик.

«Призраки Исмаэля» используют крайне запутанное повествование, лишь только за первые полчаса представ перед зрителями сразу в нескольких ипостасях: шпионская история, мелодрама, триллер об одержимости и драма о творческом кризисе режиссёра. Последнего как раз зовут Исмаэлем (Амальрик). Он пишет сценарий своего нового фильма, основанного на предполагаемой жизни своего брата Ивана (Гаррель), который служит шпионом где-то в Душанбе. Исмаэля 20 лет назад бросила жена, она пропала внезапно и без каких-либо следов. Он даже нанимал детективов, но всё тщетно. Карлотты (Котийяр) как будто бы и не существовало. Сейчас Исмаэль живёт с Сильвией (Генсбур), астрофизиком, которая в равной степени любит наблюдать за звёздами и пишущим свой сценарий Исмаэлем. Их идиллия нарушается внезапным появлением призрака из прошлого – обычным летним днём на пляже к Сильвии подходит девушка и представляется Карлоттой. Двадцать лет спустя, давно объявленная мёртвой, она снова входит в жизнь, уже, кажется, смирившегося с утратой Исмаэля…

Данную картину можно смело назвать самой амбициозной в карьере французского режиссёра. Он в ней сочетает сразу несколько фильмов, история в каждом из которых облачена в отличительный жанр. В общем и целом, повествование «Призраков Исмаэля» напоминает гиперактивного человека, который в один момент страстно вовлечён в одну историю, а уже через пару сцен абсолютно теряет в ней всякий интерес. Так и Деплешен, внезапно перепрыгивая от персонажа к персонажу, погружается с головой то в жизнь и переживания одного героя, то другого. Начинается кино со шпионского триллера про Ивана, чья сюжетная линия к концу обрастёт комедийным фарсом, как и история главного героя-режиссёра. Скорее всего, именно это ребячество и юношеский максимализм режиссёра не особо пришёлся по душе критикам, равнодушно встретившим кино на Каннском кинофестивале. Но Деплешен даже и не старался угодить кому-либо, видно, что всё, что он делает, намеренно и задумано изначально. Подтверждением тому становятся две сцены, в первой Марион в образе призрака прошлого рассказывает зрителям о том, что было, а в конце Шарлотта в образе призрака будущего – о том, что будет. Этими двумя сценами режиссёр буквально за руку проводит зрителя по собственному лабиринту и всё проясняет. Поступок не самый благодарный для художественной целостности картины, но преподнесено очень красиво.

Несмотря на то, что в фильме трудно провести границу между реальностью и фантазией, основную мысль можно выудить очень просто, благо звучит она в самом конце и опять же из уст героини Генсбур: «Жизнь просто случилась со мной». Герои вынуждены раз за разом принимать новые жизни и начинать их заново. После исчезновения Карлотты у Исмаэля началась новая жизнь, которую он был вынужден принять. Новая жизнь началась и у самой Карлотты, как и у Сильвии, встретившей режиссёра. Возвращение из мира мёртвых также символизирует начало новой жизни для всех троих. Даже с Иваном «случается жизнь», когда его внезапно переводят на службу в Душанбе. Но ничего, и он смиряется с ней.

Если говорить о многообразии жанров и сюжетных линий, то лучшая из них – это напряжённая драма, разыгрываемая тремя замечательными актёрами. Карлотта разбила сердце Исмаэлю, поэтому теперь он так страстно желает узнать, что же с ней произошло. В то же время Сильвия пытается понять, как столь «чудесное» возвращение может повлиять на их жизнь. Ведь она понимает, что они с Исмаэлем уже не молоды, возможно, это их последний шанс на настоящие отношения, больше нельзя ошибаться в любви. Генсбур проделывает великолепную работу, демонстрируя всю свою обеспокоенность порой без каких-либо слов. Показательная сцена – танцующая Карлотта под Baby, It Ain’t Me Боба Дилана и невозмутимое лицо Сильвии в этот момент, осознающее последствия её прибытия. Котийяр не только разбивает сердца, но и крадёт их: наблюдать за тем, как она своей героиней олицетворяет непочтительность и свободу, без восхищения попросту невозможно.

Амальрик вообще является, пожалуй, одной из основных причин наблюдать за творчеством Арно Деплешена. Он запомнился ролью эксцентрика в «Королях и королеве» (забавно, но и там его героя звали Исмаэлем), замечательно сыграл паршивую овцу в огромном семействе в «Рождественской сказке», а также запомнился яркой ролью эксперта этнопсихоанализа в англоязычном дебюте французского режиссёра «Джимми Пикард». Один из немногих актёров во всём мире, который может по щелчку пальца переключить романтическую меланхоличность на эксцентричность. В подобном же ключе работают и «Призраки Исмаэля». От шпионского триллера до любовного треугольника, от экзистенциальной драмы в лучших традициях французского кино до фарсовой комедии – таким предстаёт перед нами новый Деплешен, местами излишне гиперактивный, но с большими амбициями, наблюдать за стараниями реализовать которые, как минимум, приятно и интересно.