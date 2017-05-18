Телом на диване, душой в Каннах: День 1

Снова моя временная рубрика актуальна, поскольку и эти Канны остались опять без меня. В следующем году надо уж точно исправлять эту несправедливость.

Вчера открылась 70-я версия Каннского кинофестиваля новым фильмом француза Арно Деплешена. Кино с потрясающим кастом – любимчик режиссёра Матьё Амальрик, Гаррель, Генсбур и, конечно же, Котийяр. Однако реакция критиков отнюдь не столь потрясающая, более того фильм фактический уже официально признали провалом. Питер Брэдшоу из Guardian называет кино «снисходительным мешком обрезков», и не только он отмечает, что слишком много всего понапихано в фильм, что с каждым моментом он всё отчётливее скатывается в абсурдность и фарс. Достаточно красочный отзыв у Питера Дебрюжа из Вараити: «Если бы «Призраки Исмаэля» были блюдом, то это был бы массивный кусок безвкусного заменителя мяса, обертонный в искусственный бекон, приготовленный на маргарине, затем покрытый обезжиренной имитацией сыра». Из актёров, естественно, отмечают Марион, но даже она не может спасти фильм. Кто-то всё же пытается зацепиться за авторский стиль и волнующие режиссёра темы, что он поднимает в картине, но всё это очень быстро скатывается в беспроглядную кучу и многих даже утомляет. Деплешен потом на пресс-конференции сказал, есть альтернативная концовка фильма, но мало кто считает, что она спасла бы фильм. Итог: вычёркиваем «Призраки Исмаэля».

Сегодня полноценно начинается конкурсная программы, будут показаны два очень ожидаемых фильма: Wonderstruck Тодда Хейнса и НЕЛЮБОВЬ Андрея Звягинцева. Кино Звягинцева показывали критикам ещё вчера вечером, и отзывы не могут не радовать: каждый второй называет фильм шедевром, но об этом подробнее во второй заметке сегодня вечером, либо завтра утром. Также сегодня открывается секция «Особый взгляд» на этот раз режиссёрским проектом Матьё Амальрика «Барбара». А ещё в Неделе критики будет показан новый фильм Клер Дени Un Beau Soleli Interieur с Жюльет Бинош и Жераром Депардье.