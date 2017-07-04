«Гадкий Я 3»: Детские гадости

Трудно оценивать то, что было снято и предназначалось изначально не для тебя самого, а для твоего малого чада лет до четырнадцати, и не старше. Вся франшиза «Гадкий Я», особенно третья часть ее, ориентирована на детей до 14, и разве это было кому-то непонятно? Хоть в фильме и присутствует юмор для взрослых, и есть отсылки на классический кинематограф, все же зритель у этого зрелища изначально один.

И тут не получится тебе сказать: «Мне не понравилось…», потому что тебе и не должно было. Нормально, что очередная клишированная до ужаса история Грю, его приемных дочерей и внезапно из ниоткуда взявшегося его брата-близнеца и суперзлодея очередного не может тебя удивить, потому что ты видел это сто раз. Не видел только этого твой ребенок, и ему будет интересно.

Также, как будет ему смешно от почти всех шуток, когда сам для себя найдешь только три-четыре забавных момента. И даже в какой-то степени сама анимация, она будто сделана не для всей аудитории, а именно для детей. Чтобы стало понятно, можете сравнить «Тома и Джерри» и «Скуби Ду». Так вот «Скуби Ду», как и «Гадкий Я 3» имеет очевидно более простую для ребенка анимацию, чем «Том и Джерри», и это в какой-то момент успевает надоесть. Но надоедает больше всего другое.

Наблюдая за тем, что делала Illumination Studio все это время, не уходит ощущение, что твои ожидания были обмануты. Первый «Гадкий Я» был удачной пробой пера, тогда как второй уже прослыл более простым и ориентированным на продаже игрушек мультфильмом. Про «Миньонов» вообще говорить не хочется. И только лишь недавний «Зверопой» на общем фоне дал надежду на то, что есть там люди творческие, которым интересна их работа. А «Гадкий Я 3» по сути хоть и не плохой мультфильм. Но если Вы читаете эту статью и понимаете, о чем идет речь – он точно был сделан не для Вас.

ОЦЕНКА: 6,5 из 10