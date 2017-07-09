«Роковое искушение»: Вам здесь не рады

София Коппола уже давно вышла из тени своего отца. Её фильмы скромнее, элегантнее и попросту предназначаются для другой аудитории. Она любит рассказывать личные, почти интимные, женские истории. Причём, ей удаётся это даже с мужчинами в главных ролях (Билл Мюррей и Стивен Дорфф не дадут соврать). В этот же тезис прекрасно вписывается новая работа Софии – «Роковое искушение», экранизация романа 1966 года The Beguiled Томаса П. Куллинана (а не ремейк фильма Дона Сигела 74-го года с Клинтом Иствудом). В центре истории – офицер северян, капрал Джон МакБёрни (Колин Фаррелл), которого истекающего кровью находит в лесу девочка по имени Эми (Уна Лоуренс). Несмотря на встречу с врагом, она его не боится и не оставляет умирать в лесу. Эми чуть ли не на себе притаскивает раненого капрала в закрытый пансион исключительно для девушек, откуда сама и пришла.

В пансионе осталось всего кучка студентов и управляющая всем хозяйством мисс Марта (Николь Кидман). Остальные же, как ученики, так и рабы (год – 1864, Гражданская война), в спешке покинули этот готический особняк (в котором, кстати, снимался фрагмент Sorry для видеоальбома Beyonce LEMONADE), боясь налёта северян. Остались лишь те, кому попросту некуда податься. Однако в довесок ко всем бедам ворота их пансиона подпёр своим обессиленном телом капрал. Подбежавшие девушки во главе с мисс Мартой поначалу опешили и потребовали избавиться от тела, но Эми призвала к разуму, сказав, что нужно поступить по-христиански. Так и поступили, приютив Джона в своём особняке, обработав его раны и облепив множеством женских глаз, большинство из которых никогда ещё не видело мужского тела.

На стороне фильма Дона Сигела безусловно оригинальность и смелость для своего времени. «Роковое искушение» хоть и является самой кровавой картиной Копполы, но очевидно, акцентируется на другом. Это всё та же история, но рассказанная с женской, феминистической точки зрения. В фильме 74-го года режиссёр отчётливо давал понять позицию протагониста озвучиванием его мыслей и проектированием его желаний (например, на сны и фантазии). Здесь Коппола отрезает все ненужные и отягощающие сюжетные элементы (инцест, ужасы войны), чтобы сосредоточиться на своих героинях, их мотивах и внутренней борьбе. А героинь здесь, относящихся к главным, кроме Николь и Уны из противоположных возрастных категорий ещё две, обе верные подружки самой Софии. Кирстен Данст играет учительницу французского языка Эдвину, скромную и меланхоличную. Эль Фаннинг примерила роль непослушной студентки Алисии, которая, кажется, была рождена очаровывать и искушать.

Коппола рассказывала в одном из интервью, что хотела найти на партию Джона такого актёра, который мог бы соблазнить одновременно женщину и мужчину. В 74-м Сигел точно не прогадал с Иствудом, но и Фаррелл – выбор вполне неплохой. За действиями его персонажа наблюдать не менее интересно, чем за женским составом. Находясь в позиции жертвы, Джон постоянно находится в пассивном наступлении. Очевидно, что инструментом соблазна выступают не только брови Фаррелла, но и подкованность его персонажа. К каждой девушке он находит свой подход. Юную Эми он называет своим лучшим другом – то, что ей сейчас и нужно, ведь в закрытом пансионе найти друзей не так-то просто (и эта сюжетная линия, на мой взгляд, куда уместнее, чем «взрослая» любовь между этими героями в картине Сигела). Скромной Эдвине, мечтающей о принце на белом коне, он обещает вечную любовь, что увезёт её отсюда и будет беречь. С Алисией вообще особых стараний не требуется – её гормоны всё делают сами, она ни разу не видела мужского тела, а теперь оно беззащитно лежит в соседней комнате… С мисс Мартой, конечно же, вся эта романтика не прокатит, ей нужно что-то посерьёзнее, более весомое и практичное, например, кто-нибудь, кто сможет в одиночку перепахать заброшенный сад. Она человек прямой и этого не скрывает. Даже на замечание Джона, что та покраснела, героиня Кидман в своей уверенной манере отвечает: «Я краснею лишь тогда, когда сама этого хочу». Со временем слабость спадает, и капрал становится всё сильнее, впрочём, как и искушение среди девушек. Джон думает, что попал в мужскую фантазию, но очень скоро поймёт, что эта фантазия принадлежит совсем не ему.

Давненько наши прокатчики так ловко не попадали с официальной локализацией, ведь фильм Сигела у нас носит название «Обманутый», что точно трактует финал и указывает на перспективу событий. У Копполы перспектива смещена, как и трактовка кульминации, до которой она идёт слегка другим путём, переставляя местами сцены для более последовательного повествования и построения саспенса. Но всё же финал типичный для Софии, оставляющий после себя один единственный вопрос – «и что дальше?». Это уже стало своеобразной авторской маркой режиссёра, у которой жирная точка стоит лишь в дебютном фильме «Девственницы-самоубийцы», странным образом коррелирующимся с «Роковым искушением». Здесь всё хорошо, но постоянно чего-то не хватает. Прекрасная сцена за общим столом, но её мало. Данст хороша, но она была лучше в «Марии-Антуанетте». Фаннинг хороша, но она была лучше в «Где-то». Фаррелл хорош, но он не Клинт Иствуд. Одна лишь Кидман никаких упрёков не вызывает.

Подход Копполы к произведению Куллинана элегантнее и сдержаннее, чем у Сигела. Её фильм легче, приятнее, он красиво снят и заметно лучше срежиссирован. В нём отличный актёрский состав и стильное исполнение. Однако так ли мы нуждались во второй интерпретации данной истории? «Роковое искушение» не даст однозначного ответа.