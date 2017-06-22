{ 22 июня 2017 }

Человек-паук – арахнофоб

Рубрики: [Кино]  

Человек паук

21 июня прошла пресс-конференция нового фильма киновселенной Марвел «Человек-паук: Возвращение домой». В Москву проект прилетели представлять сам «паучок» Том Холланд и режиссёр картины Джон Уоттс. Чтобы скоротать ожидание гостей и развлечь собравшуюся прессу, в зал был подослан подставной Человек-паук, какой-то гимнаст в трико. Некоторые даже поверили, что это действительно переодетый Холланд и попытались поговорить с ним на английском. Попозировав пару минут на камеры, Человек-паук удалился, а уже несколько мучительных мгновений спустя к нам вышел Питер Паркер, то есть сам актёр. И, конечно, же режиссёр. 

Первый же вопрос, адресованный команде, касался присоединения героя к КВМ. Джон Уоттс сразу включился в разговор, отвечая, что Человек-паук всегда был часть вселенной Марвел, и его возвращение в один мир с другими героями было лишь вопросом времени. «Персонально, я очень рад, что мне доверили это сделать», – сказал он. 

В чём отличие нового фильма от предыдущих? На это вопрос ответить решил сам Холланд. Он сказал, что на этот раз Питер Паркер значительно моложе и у него есть цель – стать полноправным Мстителем. Уоттс добавил, что благодаря связи с КВМ у их фильма намного больше простора для идей, по сравнению с предыдущими интерпретациями. 

На вопрос, встречался ли до съёмок Том с предыдущими исполнителями роли Человека-паука, Тоби Магуайером и Эндрю Гарфилдом, Холланд ответил нет, однако он видел их после. С Эндрю он пересёкся на церемонии вручения наград британской академии BAFTA, где они оба были номинированы, а с Тоби чисто случайно встретился в отеле. Про то, кого он считает лучшим пауком, Эндрю или Тоби – промолчал. 

В «Возвращении домой» у Питера новый любовный интерес. Это не Мэри Джейн, и не Гвен Стейси, к которым мы привыкли благодаря комиксам, мультсериалам и даже фильмам, абсолютно новая героиня. Как всё это скажется на фанатах, которые уже привыкли к своеобразному стандарту, или же это было сделано для привлечения новых зрителей? Джон Уоттс делится, что в этом и была задумка – показать как можно больше новых персонажей и новых злодеев, которых ещё не было в кино. И это ещё одно отличие от предыдущих историй о Пауке. 

Кто-то сравнил по духу нового «Паука» с «Гарри Поттером». Уоттс допустил такое сравнение и прокомментировал, что они тоже хотели создать историю, в которой объединяются разные герои и им предстоит долгое и наполненное событиями путешествие. Вероятно, это уже будет в сиквеле. 

Холланд рассказал о том, как проходила его физическая подготовка к роли. Особое внимание он уделял гимнастике, ведь Пауку нужно быть гибким и подвижным. Ему настолько понравился один из тренировочных снарядов – на котором он тренировал высокие прыжки – что он даже решил его приобрести себе домой. 

У Тома поинтересовались его мнением по поводу грядущего «Венома» и перспектив сняться в одном фильме с Томом Харди. На что Холланд ответил, что фильм наверняка будет крутым, но это пока не его история, на данный момент его сфера интересов – Человек–паук и немного Мстители. Кроме того, он добавил, что уже был в одном фильме с Томом Харди, правда, в виде голоса (кто смотрел «Лока», поймут). 

Последний вопрос затронул тему арахнофобии. «На каждой конференции меня об этом спрашивают. И чем чаще меня спрашивают о пауках, тем больше я их боюсь. Так что спасибо вам огромное», — ответил Том. 

Конференция шла всего 15 минут, так как график у команды весьма переполнен. Когда Тому принесли кофе на конференции, он на автомате поблагодарил девушку по-испански (недавно они были в Испании), но потом понял, что это Россия, и порадовал публику своим spasibo. И в этот же день у них была запланирована ещё встреча в Петербурге. 

Вадим Богданов


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