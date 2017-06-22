«Купи меня»: Оргии и еще раз оргии

Конкурсная программа 39-ого Московского Международного фестиваля открылась картиной Вадима Перельмана «Купи меня», который в соавторстве с Дарьей Гарцевич продолжил исследовать тему «женского» в контексте современного российского общества после прошумевшего в прошлом году сериала «Измены».

На выходе из зала можно было услышать удивленные возгласы: «И эти же люди написали «Измены», как так?». И дело далеко не в том, что «Купи меня» плохо или неубедительно сделан, напротив, фильм снят в меру красиво, технично, хоть и неизобретательно. Проблема же кроется в посыле, который охарактеризовать иначе как ультраконсервативный, буржуазно-морализаторский. Непонятно лишь, почему «Измены» воспринимаются как то по другому, ведь финал сериала показывает то как «принц» наконец угомонил вышедшую из под контроля женщину, вернул ее в рамки общепринятого уклада. Коллизия лежащая в основе «Купи меня» практически идентична.

Главная героиня Катя (Юлия Хлынина), произносит глядя в камеру монолог и не таясь заявляет, что литература, а тем более русская ей, опостылела, и хочется лишь оргий и еще раз оргий. Пусть это оказывается произнесенной на паре с цитатой из Белинского, но меньше правдой от того не становится. Она прилежная студентка лингвистического, выигравшая грант на исследование архивов парижской библиотеки для изучения поэзии Ходасевича. Но это оказывается лишь предлогом, чтобы покинуть дом и отправиться в Арабские Эмираты в составе «модельного агентства», по сути, торговать собой.

Для Кати это искусственное путешествие в «нижние миры», ей любопытно попробовать пожить жизнью, которой ее новые подруги (Светлана Устинова и Анна Адамович) жить вынуждены, отчаянно стараясь ухватить кусочек красивой жизни любой ценой. Образованная Катя легко обходит своих не столь удачливых соседей, быстро достигая успехов и на поприще нахождения «папика», готового обеспечивать сразу трех девушек. И финалом становится не эмансипация трех героинь или, например, не наказание Кати за такой «классовый туризм», а ровно наоборот. Манифестированная жажда «оргии» оборачивается юношеской глупостью, блажью, которой надо «переболеть» и «перебеситься». Занятно, что Катя, как и сам фильм, внезапно отрекается от своего протеста, словно испугавшись себя, когда признается «папику» в чистой любви, тем самым как бы оправдываясь, выходя из зоны «безнравственного». Что, вероятно, объясняется тем, что это и не бунт вовсе, а всего лишь лекарство от скуки, баловство и не более того, ведь «на самом деле» Катя, конечно, не такая как ее «испорченные» подруги.

Безнравственность и консьюмеризм карается, а благородным дается второй шанс. Складывается впечатление, что творческому тандему Перельман и Гарцевич снова не хватило смелости договорить и в последний момент, они сворачивают из бунтарского высказывания в вариацию «Что такое хорошо и что такое плохо». Впрочем, разве нет у автора права на его собственную позицию? В конце концов, фильм и есть выражение взглядов его создателей, и, конечно, не исключено, что показанный триумф нормативности встретит благожелательную реакцию определенного контингента зрителей. Прочим же лучше пересмотреть любой фильм Жан-Люка Годара или, например, переслушать забытый хит брит-поп группы Pulp “Common people”.