Джордж Клуни продал свою текилу за миллиард

Джордж Клуни продает свой бренд текилы Casamigos. Как сообщает Bloomberg, британский производитель алкогольных напитков Diageo достиг соглашения о приобретении премиального американского бренда текилы Casamigos за 1 миллиард долларов. Сумма состоит из единовременной выплаты в размере 700 миллионов долларов плюс до 300 миллионов в течение десяти лет в зависимости от объема продаж.

Casamigos был создан в 2013 году Джорджем Клуни, бизнесменом Рэнди Гербером (мужем Синди Кроуфорд) и девелопером Майком Мельдманом. На сегодня он является самым быстрорастущим брендом премиальной текилы в США. В последние два года среднегодовые темпы роста продаж составляли 54% и в 2016 году достигли 120.000 ящиков. Компания ожидает продать 170.000 ящиков по итогам 2017 года.

Diageo – крупнейший в мире производителем алкогольной продукции, компания реализует продукцию в 180 странах. Портфель брендов включает марки Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Guinness, и другие. Покупка Casamigos может стать самой дорогой сделкой в истории компании.