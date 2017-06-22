{ 22 июня 2017 }

Джордж Клуни продал свою текилу за миллиард

Рубрики: [Кино]  

Джордж Клуни продает свой бренд текилы Casamigos. Как сообщает Bloomberg, британский производитель алкогольных напитков Diageo достиг соглашения о приобретении премиального американского бренда текилы Casamigos за 1 миллиард долларов. Сумма состоит из единовременной выплаты в размере 700 миллионов долларов плюс до 300 миллионов в течение десяти лет в зависимости от объема продаж.

Casamigos был создан в 2013 году Джорджем Клуни, бизнесменом Рэнди Гербером (мужем Синди Кроуфорд) и девелопером Майком Мельдманом. На сегодня он является самым быстрорастущим брендом премиальной текилы в США. В последние два года среднегодовые темпы роста продаж составляли 54% и в 2016 году достигли 120.000 ящиков. Компания ожидает продать 170.000 ящиков по итогам 2017 года.

Diageo – крупнейший в мире производителем алкогольной продукции, компания реализует продукцию в 180 странах. Портфель брендов включает марки Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Guinness, и другие. Покупка Casamigos может стать самой дорогой сделкой в истории компании.

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