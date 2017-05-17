На саммите ЕС все фотографируются с Порошенко, как с обезьянкой на набережной в Коктебеле. Ему нравится, не понимает, что он обезьянка. Пристает ко всем подряд с просьбами, чтобы ввели новые санкции против России. Как будто это поможет ему [Читать...]

Порошенко решил сделать политический гешефт на юбилее Бабьего Яра и пригласил на торжества Президента Израиля. Сделали все по высшему разряду. Повесили израильские флаги на проспекте Бандеры и даже красиво стреляли из пушек. Так что многие подумали, что это [Читать...]

На словах Порошенко воюет с Россией, а на деле копирует самые худшие российские запретительные законодательные инициативы, подражая Мизулиной и Яровой – фантастический мудила конечно и самый худший президент за всю историю Украины. Надеюсь, что в итоге его ждет [Читать...]

Порошенко ввел санкции против руководителей и журналистов некоторых российских медиа. Этой публике усраться теперь и не жить, конечно. Но Порошенко не так прост! Он в своей пишмашинке «Любава» закладочки через копирочку сделал и, как положено президенту гордой независимой [Читать...]

Итак, по поводу вчерашнего заявления Путина. 1. Путин сменил риторику. Если два года назад на ПМФ он говорил, что Россия будет говорить с избранной властью Украины, то теперь он назвал эту власть людьми, захватившими власть в Киеве и [Читать...]