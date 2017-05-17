{ 17 мая 2017 }

Порошенко

Рубрики: [Фейсбук]  

Друзья, можно сколько угодно ругать в сети Порошенко, но это ничего не изменит. Вчерашний закон о запрете вконтакте переполнил чашу терпения у многих и теперь настала пора действовать. Думаю, что надо самоорганизовываться и устраивать гражданскую блокаду магазинов «Roshen». Принятие в России закона о реновации показало, что даже в условиях жесткого полицейского государства население способно быстро сплачиваться и объединятся без чьей-либо помощи, когда затронуты базовые человеческие права. Нужно слаженно собираться с плакатами «Кондитер, руки прочь от вконтакте!» у дверей магазинов «Roshen» и не пускать туда покупателей. Всевозможные петиции, пикеты у облсовета и обладминистрации бессмысленны – мы должны достучаться не до абстрактной власти в целом, а до одного вполне конкретного её представителя. А он начинает шевелиться, лишь только когда мешают торговать конфетами. Что говорить, если даже некоторые члены фракции «БПП» в парламенте вроде Сергея Лещенко негативно отнеслись к запретительной инициативе президента. Весь негатив должен бумерангом вернуться к Порошенко, заставив его технологов изменить политический курс в сторону смягчения. Требования должны быть точечными и конкретными, не надо все претензии к власти собирать в кучу – никаких плакатов про ЖКХ, обманутых вкладчиков и войну на Донбассе быть не должно. Акции должны быть сугубо гражданского толка – всех политиканов, кто-то попытается на этом пиарится, сразу гнать взашей. Акции нужно фиксировать всеми возможными средствами, выкладывая потом отчёты в интернет дабы обрушить в медиа лавину народного гнева на президентский хребет. Давайте наконец перейдем от слов к делу, а? Иначе прозеваем момент и окажемся в таком тоталитарном режиме, что советский строй будет казаться раем!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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