Порошенко решил сделать политический гешефт на юбилее Бабьего Яра и пригласил на торжества Президента Израиля.
Сделали все по высшему разряду. Повесили израильские флаги на проспекте Бандеры и даже красиво стреляли из пушек. Так что многие подумали, что это – салют.
А этот, бiсов сын, Ривлин возьми и заяви с трибуны в Верховной Раде, что украинцы должны суко каяться, за то, что вместе с немцами убивали евреев. И должны признать УПА преступной организацией.
В общем, хотели по-х@хл-цки израильтян немножечко поиметь, но вышло, чнаоборот. Евреи сами поводили организаторам по губам…
А у политических украинцев теперь скорбь и томление. Потому что, они непрерывно доказывали свою лояльность украинскому национальному проекту, а теперь выясняется, что они – пятая колонна.
И беспокойство конечно есть. Тому що, украинский народный человек в вышиванке уже начал гневно спрашить в фейсбуке: “А кто были те коммисары, шо устраивали голомор в 1933 году?”
Порошенко решил сделать политический гешефт
Порошенко решил сделать политический гешефт на юбилее Бабьего Яра и пригласил на торжества Президента Израиля.
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