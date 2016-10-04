Порошенко решил сделать политический гешефт

О ФИЛЬМЕ «ВЫЖИВШИЙ» — Одна из главных тем фильма — это загадочная сила человеческого духа, помогающая ему выжить в состоянии, несовместимом с жизнью, и в, казалось бы, нечеловеческих условиях. Мы также исследовали на непреодолимое желание человека отомстить своим [Читать...]

Порошенко ввел санкции против руководителей и журналистов некоторых российских медиа. Этой публике усраться теперь и не жить, конечно. Но Порошенко не так прост! Он в своей пишмашинке «Любава» закладочки через копирочку сделал и, как положено президенту гордой независимой [Читать...]

На саммите ЕС все фотографируются с Порошенко, как с обезьянкой на набережной в Коктебеле. Ему нравится, не понимает, что он обезьянка. Пристает ко всем подряд с просьбами, чтобы ввели новые санкции против России. Как будто это поможет ему [Читать...]

Чем больше украинцы убьют украинцев, тем свободнее будет Украина. От украинцев.